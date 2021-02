El desgarrador mensaje de Daniel Habif a los Gobiernos ante el asesinato de Efraín Rúales

El conferencista y youtuber Daniel Habif envía un mensaje en solidaridad con la familia de Efraín Ruales y deja un mensaje muy claro para el Gobierno, no dejar en la impunidad este y muchos casos más de muertes violentas a manos de sicarios.

Un mensaje que para muchos es la voz de un país consternado

"Lamento profundamente el asesinato de Efraín Ruales. Cada vez que tenía la oportunidad de estar en Ecuador era alguien que me recibía con mucho cariño y con el cual tuve pláticas dentro y fuera del aire de temas delicados. Un joven con muchos sueños y deseos de hacer el bien.

Lamento profundamente el asesinato de Efraín Ruales. Cada vez que tenía la oportunidad de estar en Ecuador era alguien… Publicado por Daniel Habif en Jueves, 28 de enero de 2021

La actitud de los gobiernos es trágica, profana, deshumanizada y denigrante en muchos sentidos. Es urgente demandar la no impunidad a esta monstruosidad que día a día, deja daños irreparables en todos los países.

Es Inaceptable que el estado regulador o el brazo armado de la mafia, continúe adueñándose de rodo en una forma inaudita, inconcebible, atroz, vergonzosa y lacerante", dijo Daniel en sus redes sociales.

Muchas muestras de solidaridad con la familia de Efraín Ruales

El año pasado Daniel Habif llego al país para dar una charla con su charla "Inquebrantables" algunos medios de comunicación también invitaron al conferencista y motivadora entre esos Ecuavisa en el programa "En contacto" en el que pudo charlar de algunas ideas en común junto con Efraín quien manejaba la misma línea de ideales que Daniel.

Sin duda grandes momentos deja Efraín Ruales en la vida de varios personajes del medio algunos otros cantantes, comediantes y presentadores de TV se han solidarizado con la familia y fanáticos.

Algunos de los temas que trataron Efraín y Daniel

¿En qué temas, por ejemplo, estamos divididos?

En todo aquello que no reconozcamos en nosotros mismos y si en alguien más lo vemos como un error. No aceptamos la religión, ideología, forma de pensar del otro (…), es un mundo que te quiere reducir a tus opiniones.

¿Tiene permitido quebrarse el ‘inquebrantable’?

Vivo quebrado, mis cosas favoritas son mis heridas. Ser inquebrantable no es una postura para fingir perfección. Jamás en la vida invitaría a la gente a evitar el dolor porque eso sería negar la humanidad. Es vivir quebrado, saber que ya no te pueden romper más y no usar esas piezas para victimizarte.

Más en Nueva Mujer

Novia dejó a su hermana fuera del cortejo de su boda por engordar durante la cuarentena El hecho ha causado repudio en las redes donde se viralizó la historia.

Personajes de la política y amigos expresaron su sentir por el fallecimiento de Efraín Ruales Bucaram, Nebot, Lasso y otros personas de la política y amigos vía Twitter manifestaron condolencias para la familia de Efraín Ruales.