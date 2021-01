Personajes de la política y amigos expresaron su sentir por el fallecimiento de Efraín Ruales

Tras el asesinato de Efraín Ruales muchos personajes de la política y amigos se hicieron presentes por Twitter exigiendo justicia y mostrando sus condolencias con la familia de Ruales.

Gran impacto deja en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo ya sea por su trabajo como actor, como en el programa del cual fue parte, En Contacto de Ecuavisa, o por sus videos a través de las redes sociales.

Aunque consternados y tristes por el crimen que sucedió hoy 27 de enero en horas de la mañana muchos personajes políticos y amigos reaccionaron.

Abdalá Bucaram, expresidente ecuatoriano, fue uno de los primeros en mostrar su sentir vía Twitter "Maldito Gobierno que no da seguridad, el asesinato de Efraín Ruales es una barbarie"

MALDITO GOBIERNO QUE NO DA SEGURIDAD…EL ASESINATO DE EFRAÍN RUALES ES UNA BARBARIE, CHICO JOVEN Y TRABAJADOR, FUE COMPAÑERO DE MI HIJA POLÍTICA GABRIELA PAZMIÑO Y AMIGO DE MIS HIJOS…DESCANSA EN PAZ EFRAÍN — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) January 27, 2021

El exAlcalde de la ciudad, Jaime Nebot, manifestó: "Consternado e indignado con el asesinato de Efraín Ruales, joven y distinguido periodista. Hasta cuando no se aplica mano de hierro contra los asesinos, violadores, secuestradores y asaltantes".

Consternado e indignado con el asesinato de Efraín Ruales, joven y distinguido periodista. Hasta cuando no se aplica mano de hierro contra los asesinos, violadores, secuestradores y asaltantes? Hasta cuando se alcahuetea al delincuente y se mantiene desprotegida a la ciudadanía? — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) January 27, 2021

He dado instrucciones para que el proceso de investigación se dé con la mayor celeridad del caso, y no se escatimen esfuerzos para aclarar el despreciable crimen de #EfraínRuales. Mi sentimiento de solidaridad a su familia y amigos. https://t.co/1HC2DSXgTm — Lenín Moreno (@Lenin) January 27, 2021

Esto está muy cerca de convertirse en tierra de nadie. Lo sucedido el día de hoy demuestra que no hay ley, no hay fuerza pública, no hay reacción de las autoridades. Historias trágicas como la del Sr. Ruales suceden en Ecuador a diario. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 27, 2021

Indignado y consternado por el asesinato de Efraín Ruales. Mi solidaridad con su familia, amigos y seguidores.

El Estado debe garantizar justicia para él y su familia. — Andrés Arauz (@ecuarauz) January 27, 2021

Nos hemos convertido en una selva. Duele y espanta lo que sucede. Si a un personaje público las mafias lo asesinan sin piedad, qué protección puede esperar la gente pobre y humilde de nuestro país. El crimen contra #EfraínRuales es el reflejo de un Estado completamente destruido. — Mauro Andino Espinoz (@mauroandinoe) January 27, 2021

Amigos del medio se manifiestan con mensajes de solidaridad

“Él era una gran persona. Él era de los buenos”. Mensajes de dolor tras el asesinato del actor y presentador Efraín Rúales.

Efraín fue músico, actor y presentador de Tv sin duda un hombre a demás de carismático, multifacético con muchos talentos, hizo una trayectoria que sin duda dejo huella y hoy lo recuerdan con mucha alegría por que fue un ser humano extraordinario.

Tania Tinoco, compañera del medio: "Profundamente conmovida por la muerte de Efraín, una de las pocas personas que me llamaba Tanita" expresó vía Twitter su conmoción.

Profundamente conmovida por la muerte de Efraín. Mi compañero de Ecuavisa, mi amigo. Una de las pocas personas que me llamaba -Tanita- Un hombre bueno, amable, alegre. Un gran hijo. Se ha ido tan prematuramente. Pienso en su madre,en su hermano, en Alejandra… Desconsolados — Tania Tinoco (@tinocotania) January 27, 2021

Ecuador es en un país que te callan para que te calles 💔 me da pena escribir esto, pero es verdad …

Estoy inmensamente triste — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) January 28, 2021

Anoche nos vimos hasta las 8 pm armando un proyecto que era una idea de los dos. Hoy nos teníamos que ver para desarrollar la historia me llega esta noticia. No puedo con este dolor! No puedo olvidar nuestro último abrazo. — Victor Arauz (@vkarauz) January 27, 2021

Varios Proyectos lo lanzaron a la fama

"El secreto de Toño Palomino", "El exitoso Lcdo, Cardoso", "La Panadería", y "Así pasa", a estas se suman "Fanatikda" y el "Condominio.

También trabajó para la casa televisiva Tc Televisión, en el programa de casa en casa en el que hizo el papel de presentador siendo el reemplazo de Richard Barker.

En Abril de 2012 ingresó a Ecuavisa en un segmento de sketchs cómicos en los cuales se destacaba su trabajo de actor como "Lorenzo", "Profesor cachimundo", "El taita" y "Viperino", fueron algunos de los personajes que dejaron momentos inolvidables para sus televidentes, además participó en la música.

En su adolescencia fue parte Equilivre siendo bajista de la banda, todos estos hechos han dejado huella de admiración y respeto en sus compañeros, familia y fanáticos.

Nacho, el cantante Venezolano, también manifestó su pesar "Pedir “justicia” no es válido cuando lo que se roba es una vida pero quienes conocimos a Efraín debemos exigir insistentemente que se encuentre y se castigue (bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes)", vía Instagram.

Hoy exigen justicia para el descanso eterno de Efraín y la tranquilidad de sus familiares, este es el eco de miles de ecuatorianos.

Quienes no duda en recordar el talento, humildad, entrega y carisma que deja Efraín el corazón de los ecuatorianos y amigos.

Hola Efra!!!

nos puedes ayudar animando una fiestita para los niños de Barrios de paz? Cuánto nos costaría ? Paola absolutamente NADA ! Gracias Efra!! 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/FKn2j4yfTL — Paola Jaramillo (@PaolaJaramilloZ) January 27, 2021

La cantante y amiga Pamela Cortés no logra asimilar tan dura pérdida.

No, no puedo asimilarlo. Qué difícil aceptar que asesinan a alguien que aprecias tanto. Hasta dónde? Hasta cuándo? Cuántos mas?

Tierra de nadie con leyes blandas.#EfrainRuales — Pamela Cortés 🎤 (@pamela_cortesss) January 27, 2021

El futbolista Cristian Noboa y primo de Ruales indicó: "Así no !!! Así no !! Hermano de mi vida ! Así no !! No pude estar contigo cuando partió mi tío ahora tú ! Así no ! Así no. Mi Dios tenlo contigo, él era bueno".

Así no !!! Así no !! Hermano de mi vida ! Así no !! 💔💔💔💔 no pude estar contigo cuando partió mi tío ahora tu ! Así no ! Así no 💔💔💔💔 Mi Dios tenlo contigo El era bueno 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — cristhian noboa (@cristhian_noboa) January 27, 2021

Pensar que hablé contigo el viernes y habíamos quedado en jugar fútbol cuando me recupere del covid. Desde el mama verga que se hace la vista gorda en la justicia hasta el hijo de puta que asesina. No solo a mi amigo, a todos en mi país que mueren inocentemente. HIJOS DE PUTA! — Carlos Scavone (@CarlosScavone) January 27, 2021

Más en Nueva Mujer

¿Dónde estaba Alejandra Jaramillo cuando asesinaron a su novio Efraín Ruales? La conductora de televisión Alejandra Jaramillo vio minutos antes a su novio Efraín Ruales, quien fue asesinado poco después.

Niña fallece tras participar en peligroso reto de TikTok El reto es conocido como ‘desafío del apagón’.