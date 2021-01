Soledad Onetto enternece las redes con foto de su niñez en Tongoy

Si hay algo que los usuarios de las redes sociales agradecen, es cuando sus famosos favoritos comparten fotos inéditas de su vida, sobre todo, si son de cuando eran tiernos niños. En esta oportunidad, fue Soledad Onetto quien sorprendió a sus más de 250 mil seguidores con una foto de su infancia.

La periodista de 44 años ocupó un post en su cuenta de Instagram para recordar unas vacaciones que vivió cuando pequeña en el balneario de Tongoy, Región de Coquimbo.

La lectora de noticias, que se mantiene muy activa en redes sociales, esta vez publicó con una postal donde aparece sentada en una silla de mimbre, con su característico pelo rubio y ojos celestes mirando a cámara.

"Buenos días mundo! 👑 #SoleO (Tongoy)", escribió junto a la imagen que en pocas horas ya acumula mas de 1o mil likes.

Sus seguidores repararon en lo poco que ha cambiado el rostro Mega en estos años. "Linda mi Sole! No cambiaste mucho te diré ❤️", le escribió Titi Aguayo. Su amiga Yazmín Vásquez también coincidió en lo mismo: "Te amo! Tu cara es la misma!". "Que ternura mas grande!!! ❤️", agregó Diana Bolocco.

"Que hermosaaaaaa, hoy igual estás hermosa", "Una angelita siempre…. ❤️", "Oh que tierna pero no cambia nada", "Cuando vez esta foto, estabas soñando lo que serías hoy? Una de las mejores Periodistas del Medio Chileno", fueron otros de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Soledad Onetto comparte foto de su niñez. - Instagram

Soledad Onetto se despide entre lágrimas del "Mucho Gusto"

Otros proyecto y más tiempo libre para ella fueron algunos de los motivos que llevaron a Soledad Onetto a dejar la conducción del Mucho Gusto en noviembre pasado.

La lectora de noticias afirmó que se trataba de una decisión difícil de tomar para ella.

"No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, creo. Para todo el país, desde el estallido social, pasando por la pandemia, ha sido difícil para todos y me sumé a este equipo que es experto en entretención, era experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante también, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico, y he aprendido mucho, mucho de todos ustedes", dijo en su despedida en cámara.

La ex animadora del Festival de Viña agradeció lo aprendido durante su estadía en el matinal. "Vivimos procesos internos difíciles y traté de poner aquí lo que sabía, pero ustedes me enseñaron sin ninguna duda muchísimo más. No me iría, pero tengo muchos proyectos por delante, así que quiero agradecer a todos ustedes. No quiero que se me quede nadie afuera".

"No es fácil hacer TV. A veces es muy fácil criticar. Esto se hace con mucho amor, con mucho profesionalismo, no siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo", finalizó entre lágrimas.



A su salida del programa, la periodista volvió a despedirse, esta vez, mediante su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos por todo! Hacer tv no es fácil; hacer un matinal tampoco lo es…es un desafío diario…Lo importante es ser honesta y dar lo mejor de ti, estés donde estés…gracias equipo", escribió.

