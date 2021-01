Ecuatoriano crea una App para no “enviciarnos” con el celular

Utilizar el celular a todas horas puede ser una causa de distracción que frene nuestra productividad en las actividades académicas y laborales. Esta App te ayudará a controlar tu tiempo en el uso del celular.

El celular se ha convertido en parte de nuestro día a día. Recuerdo alguna vez que me había olvidado en casa mi dispositivo móvil y pese a que ya estaba llegando a mi destino, no me importó y regresé a verlo. Mi decisión radicaba en que yo trabajo con el celular: respondo correos, organizo mi trabajo, grabo entrevistas, me conecto a varios zooms de trabajo, etc, entonces siento que es una parte indispensable de mi.

Sin embargo, está la otra cara de la moneda. Muchos se sentirán identificados porque pese a que atendemos aspectos de trabajo desde nuestro teléfono móvil, también procrastinamos al quedarnos horas enteras viendo videos de Tik Tok, stalkeo intenso en Facebok o Instagram, chateando con nuestros grupos de amigos en una batalla completa de stickers y memes, entre otras cosas de ocio digital. En este sentido, ¿has pensado cuánto tiempo destinas para el uso del celular?

Pensando en esto, Geovanni Estrella, se encargó de crear una aplicación para medir los tiempos de nuestras conexiones digitales.

La idea nació como un aspecto personal, al darme cuenta de mi incapacidad para controlar el uso de las redes sociales. Me pasaba todo el día viendo fotos y videos en estas plataformas y no me daba cuenta del tiempo que perdía. Que analice y dije debe existir alguna solución que de alguna manera ayude a controlar este uso excesivo. nos comenta Geovanni

El autocontrol es super importante pero hay casos en los que por ejemplo los padres de familia no lo pueden controlar todo o no pueden manejar la vida privada de sus hijos en este caso las redes sociales y más aún en estos momentos en donde casi todo es completamente digital, las clases, las tareas y demás.

Beneficios de usar la aplicación

Los beneficios son enormes y de mucha ayuda ya que:

Tienes mejor rendimiento en tus actividades diarias.

Compartes más momentos de calidad junto a los miembros de tu familia y creas mejores hábitos.

Le permites un descanso a tu vista y a tu cerebro.

Además tienes autocontrol de como manejas tu vida entorno a las redes sociales.

¿Cómo funciona la aplicación?

Descargas la aplicación en Google Play por un valor de $2,00 en un solo pago, al momento solo se encuentra disponible para Android.

Creas una cuenta con pocos datos para empezar a utilizarla.

Seleccionas las aplicaciones, horario a convenir de los días y horas que deseas bloquear el uso.

Control parental

Lo que hace esta opción es bloquear por un determinado tiempo todas las redes sociales incluso las "lite", un ejemplo de esto es si un padre de familia necesita bloquear de 8:00 am a 13:00pm todas las redes sociales solamente ingresa en la aplicación y pone el horario de días y horas que desea sea restringido el uso y el aplicativo hace su trabajo, pasado ese tiempo nuevamente se puede hacer uso normal de las aplicaciones.

En el caso de que el hijo quiera desinstalar la aplicación tiene que contar con una clave que solo la tendrán sus padres entonces sin esta clave no puede eliminarla. Tampoco puede cambiar la configuración con otra cuenta, ya que cuenta con información y claves que solo tendrá el padre de familia, de todos modos se puede cambiar la contraseña todas las veces que sea necesario.

Más en Nueva Mujer

3 rutinas coreanas que puedes hacer para tonificar el abdomen Con estas rutinas saldrás de lo convencional y sudarás como nunca

Casos de covid este viernes generan preocupación en las autoridades de salud Se superaron los 20mil infectados por día.