Moda sostenible y amigable con el medio ambiente gana espacio en nuestro clóset

Para muchos puede ser desconocido hablar de moda sostenible y no me extraña, porque la mayoría de nosotros, hemos comprado por años ropa sin pensar que hay detrás de cada prenda, ¿Quién la fabricó?,¿con que materiales se hizo? Y así una serie de interrogantes que no nos planteamos hasta que conocemos la cruda realidad.

En abril del 2013, el edificio Rana Plaza de ocho pisos, ubicado en Savar, un distrito de Daca, capital de Bangladés, que funcionaba en una parte como fábrica de ropa, se derrumbó dejando como resultado 1.134 personas muertas y otras 2.437 heridas, más de la mitad de las víctimas fueron mujeres junto con sus hijos.

Desde el 2005 han muerto más de 700 trabajadores en fábricas de ropa

En 15 años la producción mundial de ropa se ha duplicado. Su uso, en cambio, se ha reducido a la mitad. Solo el 20% de los residuos textiles se reciclan.

Esa es parte de la realidad que se vive detrás del mundo del fast fashion.

Pero ¿Qué es la moda sostenible?

Es la que se preocupa por el impacto medioambiental, social y económico de la industria de la moda a nivel global. Las empresas de moda sostenible deben intentar controlar todo el ciclo de vida de una prenda: materias primas, fabricación, manufactura, terminado, transporte, venta y usos.

Todo esto debe hacerse bajo unos criterios que ofrezcan unas garantías de sostenibilidad. Por eso es muy importante que las marcas de moda controlen todo el proceso de producción de una prenda. Criterios bajo los que trabajan las empresas de moda sostenible:

Conservación de los recursos naturales y bajo impacto ambiental de los materiales necesarios para la fabricación de una prenda.

Empleo de mono-materiales y materiales compatibles.

Eficiencia, minimización del consumo de productos auxiliares y prevención de la contaminación.

Durabilidad de las prendas.

Derechos laborales y comercio justo.

Características de una prenda de ropa sostenible

Algunas de las características que podemos tener en cuenta a la hora de elegir una prenda de ropa sostenible son:

Proceso de fabricación

Las materias primas deben estar libres de productos químicos peligrosos que puedan provocar alergias o irritaciones en la piel. También es muy importante cuidar el proceso de obtención de las materias primas, ya que puede ser muy contaminante.

Tejidos orgánicos, Tejidos reciclados

Tintes naturales

Pieles de curación vegetal

Embalaje

Transporte

Condiciones laborales de los trabajadores

¿Cómo puedo consumir moda sostenible?

Ropa de segunda mano: La ropa de segunda mano es una opción económica e interesante si se quiere vestir de forma más sostenible. La ropa que ya existe es más sostenible por el simple hecho de reutilizar una prenda que ya ha sido fabricada.

Upcycling: Consiste en la confección de ropa a partir de otra que ya existe o de diferentes materiales que pueden ser reciclados.

Comercio justo

Artesanía y consumo de proximidad

Dicho esto, espero que ahora puedas tener una visión sobre la moda sostenible y que por supuesto, te animes a cambiar de apoco tu forma de consumir.

