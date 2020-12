Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

La Templanza

En tiempos complejos como el actual, podemos dimensionar claramente de qué material estamos hechos. Si logramos salir fortalecidos de una realidad tan crudamente dura como la que nos azota, estaremos, sin duda, mejor preparados para enfrentar cualquier hecho que, una vez más, nos pueda poner a prueba. Las quejas, los lamentos, las lágrimas, deben ser absolutamente ocasionales y pasajeros, ya que en nada ayudan a resolver los problemas.

Tauro

Tres de Oros

Semana en que se amplia un poco la oferta de trabajo, tal vez en campos diversos, que pongan a prueba tu capacidad de diversificar en algo tus competencias laborales. No te cierres a aceptar algún empleo, no para especialistas, sino para personas con creatividad y dispuestas a salir adelante sin cuestionamientos ni complejos. En los tiempos como los actuales hay que desterrar ciertos convencionalismos.

Géminis

Tres de Copas

Cualquier momento que permita estrechar los vínculos entre la familia, los amigos y todas aquellas personas respecto de las cuales conservamos buenos recuerdos, es conveniente aprovecharlos, resguardos incluidos. Hay que estrechar los vínculos, empleando los medios multifacéticos actuales, que nos acercan virtualmente con quienes queramos, a pesar de las distancias. Recuerda que somo seres gregarios y que, también, el exceso de individualismo es el peor de los virus.

Cáncer

El Mago

Durante estos días vas a tener a tu disposición, más que en otras ocasiones, múltiples medios que podrás utilizar para los fines que se presenten y según tus intereses. Será un período oportuno para avanzar en temas que hayan quedado postergados, por un motivo u otro, o en resolver, con prontitud, aquello que constituya el quehacer del día a día.

Leo

Caballero de Bastos

Semana en que la mayoría de los temas o tareas, que sean habituales en tu actividad, incluso los que se presenten inadvertidamente, podrás resolverlos de una manera más fácil que en semanas anteriores. Si tuvieras algo pendiente por hacer, igual sería conveniente intuirlo dentro de lo que debas realizar. Tu ingenio y una especial energía, que se hará presente, serán la suma ideal para conseguir tus propósitos.

Virgo

La Luna

Esta semana no se presenta adecuada para hacer cambios importantes o intentar innovar en métodos, en tu trabajo o actividad, a menos que los hayas visto y resuelto en un período anterior a este. Tratar de buscar nuevas fórmulas de ejecutar tus actividades chocará con una falta de claridad que traiga consigo solamente confusión. La desprestigiada rutina podría ser, por estos días, una vía menos compleja.

Libra

La Torre

Cuando pareciera que todo se derrumba y aquello que hemos construido con esfuerzo y dedicación está virtualmente en el suelo, provienen los cuestionamientos y los múltiples porqués. Pero, de allí surge un mandato obligatorio, reconstruir teniendo a nuestro haber algo que debiera haber quedado grabado a fuego, la experiencia, que es la mejor de las escuelas y la que debiera darnos el conocimiento de los materiales para levantar nuevos proyectos, nuevas alternativas, esta vez, en lo posible, a prueba de todo.

Escorpio

Cuatro de Bastos

Poco a poco irás organizando tu vida. Falta aún un poco de tiempo para ver los resultados de todo el esfuerzo que has desplegado desde hace ya mucho. Será como un estímulo, una suerte de “círculo virtuoso”, que te irá dando las energías y las ganas para que los plazos se acorten y puedas sentirte según como lo has deseado durante este ya demasiado largo período. Sigue poniendo todo de tu parte, sin desmayo.

Sagitario

El Carro

Todo irá según tus planes, por lo que será conveniente, más que de costumbre, que no olvides la continuidad de propósitos, que en la práctica no es sino insistir con perseverancia en el fin que quieras alcanzar, o la meta a la que quieras llegar. Esto no es tan fácil como pareciera, pues, a veces, nos encantamos con cosas que surgen de improviso y abandonamos el objeto y la esencia de lo que nos habíamos propuesto, y eso dificulta el logro.

Capricornio

Ocho de Bastos

Durante estos días será fundamental ordenar tus tareas, organizándolas según su prioridad y abocándote a las que definas como insustituibles, en un orden jerárquico. De este modo, aprovecharás mejor tu tiempo y optimizarás los resultados, y hasta, si todo marcha bien, podrías ver algunas de las que hayas pospuesto y, en lo sucesivo, realizar tu trabajo un tanto exento de presión.

Siempre será oportuno planificar en cierto modo el futuro cercano, es decir, lo que quisiéramos hacer en un período posterior a la situación trágica que vivimos y que ha logrado alterar profundamente lo establecido. Aunque no dispongamos de todos los elementos de juicio para proyectarnos, según lo sugerido, con los que tengamos, más una dosis de deseo e ilusión, nos podría bastar para este fin.

Piscis

Paje de Espadas

Cambiará el modo de entender la vida y sus diversas aristas, convulsionadas por lo difícil del momento que vivimos, extremadamente trágico para algunos, es un hecho real e inútil desconocerlo. Lo que esta experiencia traiga como resultado en nuestra mente y corazón es difícil de vislumbrar tan anticipadamente, pero lo que debemos tener claro, es que cada uno de nosotros aportará lo suyo para la consecuencia colectiva.