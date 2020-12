¿Te lo perdiste? Esto fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2020

Sin exagerar, podemos decir que el 2020 ha sido un año lleno de emociones. Lo que todos vimos en Netflix revela un amplio abanico de estados de ánimo y emociones que van desde 😳 a 🙃, con un poco de 😬, sin olvidar 😭 y 🤯. Aquí podrás ver un poco de las tendencias de visualización en Chile. Algunas son previsibles y otras nos sorprendieron:

Viajamos sin salir de casa: Todos queríamos viajar. Y lo logramos. En 2020 los chilenos vimos más contenido coreano (la visualización de contenido coreano incrementó en más de 160%), pese al miedo que nos dio #Vivo, que fue la película de terror más popular este año en el país. También nos emocionamos con las series y películas turcas, llevando nuestro amor por este país a nuevos niveles 4 (La visualización de contenido turco se duplicó). Y viajamos en el tiempo con Dark, un thriller alemán, que nos capturó y se mantuvo en el top 10 de Chile por 59 días.

Lloramos: Obviamente. Por eso vimos más drama que el año anterior (incrementó en más de 65% con base en el número de búsquedas hechas en Netflix en el mes de abril en comparación con marzo).

A principios de abril, las búsquedas en Netflix de "películas tristes" se dispararon y Milagro en la celda 7, uno de los dramas más populares este año en Chile, nos hizo sacar los pañuelitos. Además, nos emocionamos al escuchar la voz de Memo a orillas del Lago Llanquihue en Nadie sabe que estoy aquí.

Encontramos formas de liberar adrenalina: Buscamos realidades diferentes a las nuestras – lo que nos llevó a explorar los realities (incrementó en más de 70%), Jugando con fuego y El piso es lava, fueron algunos de los más populares en esta categoría. También disfrutamos más que nunca del contenido lleno de adrenalina (y bíceps), (la visualización del género de Acción incrementó más de 65%). Misión de rescate, La vieja guardia y Proyecto power fueron algunas de las más populares.

También fuimos parte de La Resistencia en el atraco de La casa de papel parte 4, que fue el thriller más popular en Chile este año.



Dejamos la imaginación volar: Entre espadas y llaves mágicas, los chilenos disfrutaron de la fantasía en números récord (Ll visualización del género de fantasía se triplicó), y algunos de los títulos más queridos por los fans dentro de este género fueron Rey Arturo: La leyenda de la espada y Locke & Key. También nos emocionaron los estrenos de anime con títulos como Pokémon: Mewtwo contraataca – Evolución y The Seven Deadly Sins: la ira imperial de los dioses hicieron que nos convirtiéramos en grandes fans de este género (la visualización de anime se duplicó). Y resolvimos misterios junto a Enola Holmes que fue una de las películas favoritas de los chilenos este año.



Nos atrevimos a probar algo nuevo: En una época en la que nos pusimos el delantal y metimos las manos en la masa, las búsquedas en Netflix de "programas de cocina" aumentaron en marzo y shows como Nailed it! nos endulzaron los días.

También aprendimos a maquillarnos y ponerle color al 2020 con la segunda temporada de Glow Up: La próxima estrella del maquillaje, y a darle estructura a nuestros espacios con Organízate con el método: The Home Edit. Y no nos olvidemos de las clases de ajedrez que nos dio Gambito de dama.

Reímos y nos enamoramos: Nada como una buena historia de amor para regresarnos la ilusión. Por eso, en Chile vimos más romance este año 10: El stand de los besos 2, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero e Intercambio de princesas 2, fueron los títulos que más nos dejaron 😍. (La visualización del género de romance incrementó más de 145%).

Nos divertimos como niños: Nos subimos al cohete de Fei Fei y viajamos Más allá de la Luna, fuimos de aventura en aventura con Bob Esponja: Al rescate y vivimos entre dinosaurios al ver Jurassic World: campamento cretácico, que son algunos de los títulos más populares para niños en Chile en 2020.



