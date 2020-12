Netflix estrena El cazador, una película que explora el mundo de la pornografía infantil

Netflix agregó este jueves la película argentina El cazador, dirigida por Marco Berger.

El filme, comienza retratando Ezequiel, un adolescente de clase media alta que no se atreve a revelar su homosexualidad.

Un día, conoce al "Mono", un atractivo skater, que lo invita a pasar unos días en un caserón del conurbano con su primo Chino y otros amigos.

La nueva película de Berger, aborda con mucha delicadez la pornografía infantil. - Instagram

Poco a poco, Ezequiel irá sospechando del Chino, hasta que se descubrirán oscuros recovecos como el mundo de la pornografía infantil.

El cazador, ha obtenido por lo general críticas positivas, que alaban la sutileza con la que Berger aborda un tema tan controvertido.

"Me parecía más interesante agarrar el tema con delicadeza. Como habla de la sexualidad de menores, me parecía poco inteligente mostrarlo porque sería parte de lo que critico. Me parecía bien encarar el tema dese el lugar más delicado posible y darle importancia al tema. No quería ser parte de un sistema del cine en lo que llamar la atención parece útil", declaró el cineasta en una entrevista con Infobae.

Berger, agregó que "es una película que habla sobre la ética humana y la individual".

Asimismo, aseguró que critica la falta de comunicación entre padres e hijos(Ezequiel no le ha contado a sus progenitores que es homosexual) y "también de la sociedad, donde ser gay para muchos está mal".

"Entonces, el chico se aleja de los padres y del entorno. La culpa de los pares es no ampliar el abanico. Si se habla de eso, es mucho más fácil que cuando uno se acerque a esos lugares pueda estar más protegido. A veces los padres también son víctimas de una cultura, por así decirlo".

Con esta película, el director retoma el thriller, desde Ausente, rodada en 2011.

