Los mejores regalos para la gente que ama la tecnología

Por Adriana Rivera Andrade

1.600.000 millones de dólares sumaron las ventas en internet para 2019 en Ecuador, según información de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico.

Debido a las nuevas condiciones, aforos limitados y bioseguridad por la pandemia, la comunidad se ha ido concientizando, que comprar desde casa es una buena opción por seguridad, salud, y experiencia de usuario.

Por tradición, Diciembre es un mes de compras y ventas importantes en el sector comercial debido al Covid. El E-commerce en el país tuvo una evolución que en otro momento sería bastante lenta.

La adaptación a las plataformas digitales ha mejorado considerablemente y ha logrado beneficios para todos los sectores económicos. Ahora bien, el mundo tecnológico sigue tomando más protagonismo en la vida cotidiana de las personas a través de la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, y el comercio electrónico.

Dadas las condiciones actuales es mucho más sencillo acceder a tecnología cercana y que suple alguna necesidad en la vida personal y profesional. Para asegurar una compra exitosa verifique los siguientes pasos.

Recomendaciones:

● Verifica que corresponde a la página web oficial de la marca o establecimiento que desea comprar.

● Reconoce y lee las políticas de devolución y/o cambio del producto y/o servicio.

● Asegúrate de tener una conexión y computador de confianza, pues allí dejarás sus datos bancarios.

● Lee detalladamente las especificaciones físicas y técnicas de producto.

● Establece exactamente cantidad y color del objeto.

● Define una dirección correcta y donde con seguridad estarás disponible para recibir la compra.

● Haz seguimiento a la compra, transporte y entrega de lo adquirido.

● Revisa el producto adquirido para evaluar si corresponde a la transacción realizada.

Las familias en el mundo de hoy se mantienen conectadas gracias a las bondades de la tecnología y sus desarrollos amigables convertidos en (gadgets) accesorios que ayudan a llevar una vida más organizada, sencilla y tecnificada.

Por esto, hoy queremos dejarte una lista de opciones de regalos tecnológicos, que te serán de gran utilidad; tanto para la forma de acceder a ellos a través de compras desde casa, como para llevar el desarrollo y bienestar a quienes más amas en estas festividades.

Opciones de regalos:

1. Audífonos inalámbricos SoundLink II BOSE

Disfruta sin cables escuchando música, contesta llamadas con tecnología SoundLink que ofrecen un sonido nítido y potente a cualquier nivel de volumen. Los puedes llevar a cualquier lugar, son cómodos, y útiles. Perfecto para las madres emprendedoras que deben estar atentas en cada lugar de la casa y atendiendo sus deberes.

2. Audífonos Deportivos Bluetooth / Resistentes a salpicaduras Endurance Dive

Son audífonos garantizados para nunca romperse o caerse, la tecnología Dive amplifica el entrenamiento con una clasificación IPX7 a prueba de agua. Se enciende automáticamente cuando lo desliza detrás de la oreja, mientras que una banda para el cuello inalámbrica segura lo mantiene en su lugar. Perfectos para deportistas con un diseño ergonómico para garantizar la comodidad y estabilidad.

3. Lenovo laptop ideapad Celeron 4000 4 gb

Los días en casa son más largos y es indispensable un computador para que cada miembro de la familia cumpla con sus responsabilidades. En video, escuchando música o chateando por video, asegura un audio nítido con su pantalla HD de 14 pulgadas.

4. Disco duro externo anti-golpes

No dejar la información en un solo lugar, es regla de oro en este ambiente digital, es indispensable mantener copia de tu información y que mejor que un disco duro. Guarda hasta 4 terabites de información (es toda la que te imaginas…y más). Resistente a golpes, es un regalo apropiado para universitarios, ejecutivos y personas que trabajen en el sector de marketing y publicidad.

5. JBL Parlante Bluetooth con google asistant link music

Nunca escuchar música desde cualquier dispositivo había sido tan fácil. Tus playlist desde cualquier equipo y/o celular las enlazas con el parlante y listo a disfrutar. Sonido envolvente para que disfrutes de tus aplicaciones de Youtube, Apple music sin interrupciones. Cuenta con asistente de google solo activas con decir “hey google” y accede a la música que quieras. Perfecto para las fiestas que se avecinan y que se deben hacer en casa únicamente.

6. Suscripciones de servicios plataformas streaming

Quedarás como un rey con un mes o mejor aun un año de servicio pago de servicios como zoom, spotify, netflix, Disney, y hasta canva. Aprovecha la flexibilidad y precios de estos servicios de streaming y regala la oportunidad de tener la mejor televisión, música y/o herramientas para llevar a cabo el trabajo. En este momento es un regalo que beneficia a todos los miembros de la familia.

7. Cámara wifi 720P HD Escuchar Visión Nocturna

Cuida el hogar de quien más quieres. Conexión inalámbrica, visión nocturna, iluminadores infrarrojos, y lo mejor es que puede acceder a sus espacios a través de su celular. Cuida tu hogar, oficina o local sin instalaciones ni software.

8. Aro de luz led 10” para selfies, streaming, trípode, soporte para celular

El regalo ideal para el ejecutivo y/o profesor de tu familia. Destaca tu imagen con la iluminación correcta. Versátil, cómodo y muy útil para esta nueva normalidad que requiere de complementos en las video llamadas.

9. Parlante para cuello bluetooth soundwear bose

Es perfecto para tu amigo que ama estar informado y escuchar buena música, pero no le gusta ponerse audífonos y aislarse del resto de personas a su alrededor. Póngaselo. Salga a caminar. Conteste una llamada o pregúntele algo a Siri. Este parlante le libera de sus dispositivos y, al mismo tiempo, le mantiene al tanto de su entorno.

10. Mando Apple Remoto

Es un control pequeño que conecta el iPod a una mini cadena, a unos altavoces estéreo o al televisor para disfrutar de su música, presentaciones y mucho más sin moverse del sofá.

11. Aspiradora robótica WIFI Recargable

La revolución domótica es un hecho, y es que ya están disponibles para todas las personas elementos de limpieza doméstica tecnológicos. Cuenta con mapeo y navegación LaserSmart que escanea y mapea continuamente cada habitación. Al hacerlo, Neato D3 puede limpiar de manera rápida y eficiente al tiempo que proporciona la cobertura más completa.

12. Google home mini

Es un altavoz inteligente con el Asistente de Google integrado, que le ayudará cada vez que lo necesite. Solo con activarlo con el comando de google usted puede recibir información sobre meteorología, tráfico, deportes, finanzas; organiza su agenda, recordatorios, noticias. Es compatible con google photos, google Chromecast, Spotify, Netflix, Youtube, y Webo.

13. Smart watch band 4E Huawei

Para los deportistas o los que quieren empezar como propósito de año nuevo, es una muy buena idea de regalo. Es una manilla digital que te da información y seguimiento sobre la actividad, monitoreo del sueño y más funciones inteligentes para facilitar tu vida.

14. Sacacorchos electric

¿Alguna vez has quedado mal en casa como anfitrión por no poder abrir una botella de vino? Ya no hay problema, el sacacorchos eléctrico es un utensilio en casa salvavidas. Una sola carga es suficiente para abrir hasta 30 botellas de vino y funciona con cualquier tipo de corchos, incluso los de plástico.

15. Limpiador bucal todo en uno Conair

Este limpiador bucal está diseñado para mejorar y mantener el más alto nivel de higiene bucal, de forma rápida y sencilla, en casa. Con un sistema de chorro de agua que limpia perfectamente y proporciona un masaje en las encías y un cepillado eficaz con cada uso.

16. Cepillo alisador con tecnología cerámica mini pro conair 41%

Para las más vanidosas de la casa, ya sea que viaje alrededor del mundo o dentro de la ciudad, este mini cepillo alisador la hará ver siempre arreglada. Tiene tecnología cerámica que distribuye el calor uniformemente, para evitar los daños causados por este.

17. Chal masajeador con calor eléctrico

Un regalo para toda la familia, sin duda alguna estos climas fríos agradecerán un regalo como este sin dudarlo. Este producto le ofrece un masaje vibrante combinado con calor relajante para proporcionar comodidad y liberar la tensión en los músculos de cuello y hombros. Tiene controles de vibración y batería recargable.

