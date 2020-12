El signo del zodiaco con el que tendrás aventuras y viajes inolvidables

El mejor signo para viajar

El inequívoco primer lugar es Sagitario. Si quieres hacer un viaje no puedes olvidar que los nacidos bajo esta fechas son los mejores acompañantes. Expertos en aventuras, fáciles de tratar, con una energía incontenible, una avispada inteligencia para sobrellevar cualquier obstáculo:

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

¿Por qué hacerlo?

Reserva un viaje con tu amigo Sagitario y prepárate para una experiencia inolvidable. Siempre encontrarás qué hacer, qué platicar, y cómo experimentar una aventura en cada esquina del lugar al que decidas ir. Harás muchos amigos, reirás como nunca, aprenderás que los viajes dan vida y son magia pura.

Las ventajas

Juntos crearan los recuerdos más exquisitos, divertidos y bellos.

Podrás platicar con Sagitario de las cosas más banales, hasta los temas más profundos.

No le tiene miedo a la aventura, al contrario, ¡es paritario de ella!

Te ayudará a vencer tus miedos y aprovechar el viaje de la mejor manera.

¡Jamás te aburrirás!

Es independiente, por los que jamás tendrás que estarlo cuidando.

Sabe respetar silencios y disfrutar platicas.

Es versátil.

Otros signos que también tienen potencial

Tauro

Conocerás lo bello del mundo si viajas con un Tauro. Su elegancia, buen gusto y su amor a la vida cautivaran y te enseñarán otra parte de cómo vivir la vida. Tiene una alegría que te te dará una dosis de energía y volverá cada viaje mágico. Siempre tendrá una sonrisa, un chiste, una carcajada que hará de tus vacaciones el descanso ideal.

Géminis

Géminis siempre querrá conocer todo, querrá aprovechar la experiencia al máximo y jamás tendrá pena para conseguir lo que le interesa. Si quieres que alguien te investigue, cierre los tratos y demás es la persona ideal. Aunque puede ser la persona más activa dentro de los viajes, jamás le dirá que no a un día de descanso y relajación. Son muy versátiles y por ello una compañía perfecta.

Virgo

La reina de la organización, si vas con un virgo no llegarás tarde, no te faltará reservación, todo estará en orden. Siempre es ideal tener junto a ti en vacaciones a alguien que sepa tener los pies en la tierra. Virgo tiene ese poder. Esto no quiere decir que no sepa divertirse, más bien es experto en tener el equilibrio perfecto.

Acuario

No tendrás dramas con un Acuario, no necesitarás de estar cuidándolo como un niño pequeño. Los nacidos en estas fechas saben ser felices solos y acompañados. No tienes por qué estar preocupándote por sus necesidades porque ellos saben cómo defenderse y pedir lo que quieren cuando los quieren. También saben cómo divertirse como pocos en su entorno social, y hablar de los temas más profundos. ¡Ideales acompañantes!

Piscis

Los Piscis son empáticos, entienden tus necesidades y tienen un hambre de aventura, cultura y arte. Es probable que viajar con Piscis te presente en un mundo literal de museos, conciertos y galerías que de otra manera nunca habrías visto. Llegarás con recuerdos inolvidables, con experiencias que te ayudarán a recordar este viaje por siempre.

