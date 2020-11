"Si algo me pasa los quiero": el corto de Netflix que emociona a Argentina

"Si algo me pasa los quiero", es el nuevo estreno en Netflix que ya es viral.

Este, se trata de un corto de animación de 12 minutos que tiene en común su mensaje emotivo.

Dirigido por Michael Govier y Will McCormack, está ambientado en Estados Unidos e intenta mostrar el dolor de una familia que pierde a su pequeña hija en un tiroteo escolar.

Ilustrado en blanco y negro, tiene algunos detalles en color y tiene otra característica especial:no se emite ninguna palabra.

Encabezanado el Top 10 de Netflix, Si algo me pasa los quiero, es un cortometraje que trata de concienciar sobre el uso de armas en EEUU. - Instagram @hoe.cocker

Laura Dern, la productora, se unió a Everytown for Gun Safety para concientizar sobre el uso de armas y los episodios trágicos en las escuelas estadounidenses.

La producción, es responsable de otros cortos de Netflix como What Did Jack Do?, Anima, Sitara: Que las niñas sueñen por fin y El hombre, el monstruo, el misterio.

El Washington Post reveló que las cifras aumentaron en el último tiempo y que 2018 fue el año con más tiroteos escolares con 25 casos que dejaron un saldo de 33 muertos y 61 heridos.

El mismo medio informó recientemente que marzo de 2020, cuando se cerraron los colegios por el coronavirus, fue el primer mes sin tiroteos desde 2002.

"Si algo me pasa, los quiero" dura 12 minutos y lloras todo el día, dios que triste".

"Si algo me pasa, los quiero. 12 minutos de los cuales lloré 10".

"Vean si algo me pasa los quiero y lloremos juntos".

"Me llegó en el alma, hace unos meses, mi hermanita perdió un amigo de un colegio en el que hubo un tiroteo", fueron algunos de los comentarios.

El cortometraje, ya haa sido premiado en numerosos festivales de cine en Estados Unidos y su nombre resuena como uno de los favoritos para los premios Óscar.

No te pierdas el video en