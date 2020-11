Mejor sola que mal acompañada: 5 beneficios de ser soltera

Estar sola no es sinónimo de tristeza ni debilidad, al contrario, representa fortaleza e independencia.

Y hay muchos beneficios de estar soltera, porque es mejor estar sola que mal acompañada, por eso cuando no te sientes bien en una relación, se acabó el amor, o fuiste víctima de un engaño no temas en decirle adiós a esa persona.

Esto no quiere decir que vas a estar soltera toda la vida, que si pasa tampoco es malo, pero mientras llega esa persona especial, puedes disfrutar de los numerosos beneficios de estar soltera, así que deja atrás la tristeza y melancolía y empieza a disfrutar de la vida sola.

Beneficios de ser soltera

Duermes mejor

Estar soltera te permite descansar mejor, pues puedes dormir tranquilamente, sin que nadie te moleste, y sin estar pensando en esa persona, ni en escribirle, ni llamarle, ni nada.

Puedes acostarte temprano, lo que te permite descansar las horas que necesitas, y no te quedas al celular hablando con nadie, y además, no te molestará ningún ronquido o movimiento de esa persona, así que puedes estar más tranquila y relajada.

Eres independiente

Cuando estás soltera te vuelves una mujer aun más independiente, tomando tus propias decisiones y haciendo lo que quieres y más te gusta sin tener que consultarle a nadie.

Al no estar en una relación te das cuenta de lo autosuficiente que eres, y que no necesitas a nadie más para disfrutar la vida o ser feliz, y vives mejor, en paz y felicidad.

Puedes estar relajada

Las mujeres solteras viven relajadas y sin estrés, pues no tienen que rendirle cuentas a nadie, ni preocuparse por los compromisos que implica estar en una relación, ya sea de novia o casada.

No tienes que hacer cosas que no te gustan para complacerlo, ni ir a donde no quieres, y tienes espacio para ti sola, planeando tus días en base a lo que quieres y necesitas hacer, y nada más.

Conocerte mejor

Estar sola es el momento perfecto para conocerte mejor y reencontrarte contigo misma, algo que aunque no lo creas hace falta hacer.

Y es que muchas veces te centras tanto en alguien más que te olvidas de ti, de lo que te gusta, y al estar sola puedes analizar tu vida, lo que amas hacer, y esto cambiará tu vida y sin duda te hará mucho más feliz y te sentirás plena.

Ahorras dinero

Tener pareja es una inversión, debes gastar en regalos, detalles, viajes, o paseos, y muchas veces terminas pidiendo prestado, o simplemente se va todo tu dinero en ello, y para ti no queda nada.

Al estar sola te ahorras gastar en otra persona, y puedes guardarlo todo para ti, para comprar lo que te guste y quieres, ir de viaje, salir con tus amigas, todo lo que desees hacer.

