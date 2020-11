Para nadie es un secreto que las ventas online han aumentado durante este año. La insólita sorpresa que recibió joven que compró PlayStation 5

Tal vez, debido a la pandemia, fue la alternativa perfecta para seguir haciendo compras.

De hecho, en países como Colombia, el Gobierno inició medidas para instaurar varios días sin IVA y así aumentar las ventas a través de la virtualidad.

Con la salida de las nuevas versiones de celulares y consolas, muchos ahorraron meses para comprarlas.

Así le sucedió a un joven gamer español, quien emocionado adquirió una PlayStation 5.

No obstante, su historia no tuvo un buen desenlace y cuando el producto llegó a su casa, en realidad no era lo que esperaba.

Al abrir la caja se encontró con dos ladrillos, y no con la esperada consola.

Como era de esperarse, llamó a la empresa de mensajería, reclamando por lo sucedido.

Ante el hecho, la empresa evadió el tema, no respondió y como resultado no se hizo responsable.

El joven se gastó 400 euros en la consola, lo que equivale a 1'726.876 pesos colombianos.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju — Katron (@katron69) November 20, 2020

Los ladrillos fueron entregados a su esposa y ella no se dio cuenta del grave error.

Por eso, hizo un trino reclamando directamente a la compañía en la que compró la consola.

Poco después la empresa respondió asegurándole que se harían responsables por el inconveniente.

De hecho, días después el mismo gamer afirmó que le habían enviado una PlayStation 5 completamente nueva.

Buenos días a [email protected], quería agradecer a @VideojuegosGAME por toda la labor que han realizado y seguido desde el momento que supieron el caso y que finalmente ha tenido un buen final, hoy he recibido ya por fin la consola en perfectas condiciones como podéis ver en la fotod https://t.co/PXLPWS1iQQ pic.twitter.com/wwdLbjOp4K — Katron (@katron69) November 21, 2020

Finalmente la historia tuvo un buen desenlace, sin embargo al joven no se le olvidará el grave error.

