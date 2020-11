Harvard ofrece tips efectivos para cuidar tu peso y no engordar en Navidad

Ya casi llega el Día de Acción de Gracias y la Navidad y con estas fechas, importantes eventos familiares y de trabajo donde la comida prevalecerá y muchas veces tendemos a engordar.

Si no quieres descuidar tu peso y terminar el año con unos kilos de más, existen algunos tips que puedes seguir, ofrecidos por la prestigiosa Universidad de Harvard, que te ayudarán a mantenerte en forma.

Tips ofrecidos por Harvard para cuidar tu peso y no engordar en Navidad

Mantén tu rutina de comida

En estos días de vacaciones y Navidad se estila dormir y despertar tarde. Sin embargo, es importante que mantengas tu rutina de comida.

Es decir, desayuna, almuerza, y cena a la misma hora que lo haces en tus días normales, trata de no desajustar el horario, ni mucho menos saltarte comidas, pues esto perjudicaría tu metabolismo.

Agenda los días que asistirás a eventos festivos

Es importante que agendes los días en los que asistirás a eventos festivos para planear tus comidas en los días anteriores y que sean ligeras, con pocas calorías, y así te afecte menos ir a estas fiestas y puedas comer un poco de todo, con moderación.

Haz ejercicios o camina

Si eres de la que practica ejercicios constantemente, pues sigue con tus rutinas, o baja la intensidad en estos días, pero no dejes de mantenerte activa.

Si no te ejercitas, entonces procura caminar por lo menos una hora al día, todos los días, o tres veces a la semana, pero no te quedes sedentaria.

Come despacio

También es importante que durante esta época tan agitada, comas despacio y mastiques bien los bocados, pues si no lo haces, puede afectar tu metabolismo.

Siéntate a comer en la mesa, y no frente a la televisión, pues te distraerá y hará que no comas de la manera adecuada.

Consume alimentos bajos en grasa

Evita comer golosinas y frituras al salir, trata de llevar refrigerios saludables y ligeros que no perjudiquen tu salud y peso como fruta, yogurt bajo en calorías, o frutos secos.

Además, cuida todo lo que comes, sobre todo entre comidas, lo que sea que ingieras, procura que sea una porción no tan grande y no te dejes llevar por la ansiedad.

No comas alimentos mientras haces la comida

Si tienes alguna fiesta en tu casa y estás preparando platillos, generalmente tiendes a picar y probar de todo mientras lo haces, pero evita caer en esto, pues te hará engordar muy rápido.

Trata de masticar chicle sin azúcar o consumir un snack saludable mientras cocinas, y así no vas a pecar.

Si sigues estos sencillos consejos podrás darte algunos gustos en estos días, pero sin afectar tu peso ni perder el control, y así podrás terminarás el año en buena forma.

