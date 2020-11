Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para decirte todo lo que te deparan los astros en esta semana.

Aries

Dudarás esta semana en seguir en tu trabajo o buscar mejores opciones, tu signo es líder y siempre busca nuevos desafíos, así que analiza tu mejor opción y no te dejes llevar por las emociones. Ten cuidado con problemas de estrés, toma unos días de vacaciones para que te tranquilices. El 25 de noviembre acudirás a una junta para reacomodo de personal y te pagan un bono. Ten cuidado con tu ex pareja, intenta quedar en paz y no busques una reconciliación porque después te decepcionarás, será mejor que avances en tu vida amorosa. Decides hacerte una cirugía estética y ponerte a dieta. Intenta no platicar tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz y tu signo es el más perseguido por las envidias, así que procura ser discreto. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 25.

Tauro

Enfrentarás complicaciones esta semana en cuestión laboral, por eso te recomiendo que no te alteres por cualquier motivo y trata de no meterte en situaciones ajenas, recuerda que tu signo es impulsivo y siempre estás a la defensiva, así que piensa dos veces lo que vayas a hacer o decir. Te proponen un nuevo proyecto laboral, no lo dudes y tómalo para que destaques. Cuida tu salud, sigue con tu chequeo anual y no dejes para lo último tu tratamiento. Una ex pareja te reclama por algo del pasado, trata de solucionarlo en paz y olvidarte de esa persona que sólo te quita tiempo. Tendrás un golpe de suerte el 25 de noviembre en los juegos de azar con tus números mágicos, que son 65 y 90. Trata de usar el color azul. En el amor, si estás soltero seguirás así mientras encuentras a la persona ideal para ti.

Géminis

Te surgirán ideas y pensamientos positivos esta semana para llevarlos a cabo en estos días, tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, así que no dudes en hacer cambios y toma proyectos nuevos que serán muy lucrativos en tu vida. Si eres mujer chécate con tu médico algún problema hormonal, recuerda que la salud es lo principal, y si eres hombre te dominará tu deseo de comer dulce y azúcar, sólo ten cuidado de no dañar tus riñones. Tendrás un golpe de suerte el 24 de noviembre con los números 06 y 54, y trata de usar el color rojo, que será de abundancia para tu signo. Arreglas un asunto legal que saldrá a tu favor. No te metas en problemas y aléjate de personas que tengan negocios ilícitos. Reacomodas tus sentimientos y buscas tu bienestar. Podrás hacerte cualquier cirugía estos días y saldrás bien.

Cáncer

Iniciarás un proyecto laboral esta semana, tu necesidad de crecimiento hará que tu mente trabaje al 100% para crear nuevos negocios que te dejarán mejores ingresos económicos. Respecto a tus compañeros de trabajo, bloquea sus energías negativas sobre ti; es decir, ya no pongas tanta atención a lo que dicen, recuerda que si los perros ladran es porque avanzas. Sigue con tu rutina de ejercicio y buena alimentación, ya te ves mejor. Planeas un viaje con tu pareja para finales de año. Eres bueno para escuchar, sigue por ese rumbo para que ayudes a más personas a encontrar la felicidad. Tendrás un golpe de suerte el 25 de noviembre con los números 06 y 53, y trata de usar el color azul fuerte para aumentar tu buena fortuna. Intenta no empeñarte en destruir a tu ex por culpa de resentimientos y sigue adelante.

Leo

Te llega la prosperidad esta semana y le darás continuidad a tus metas personales, lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente, así que no te estreses demasiado y lo lograrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 29, y usa el color blanco. Te pagarán un dinero que te debían en tu trabajo. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Piscis que será muy compatible contigo, sólo recuerda que en las relaciones nuevas debes ir despacio para que no abrumes a tu pareja. Haces compras para tu casa. Lo negativo de tu signo es que no te haces responsable de tu vida personal y te dan miedo los compromisos de pareja, por eso necesitas enfrentar los retos con madurez. Tendrás compromisos personales y de trabajo, administra bien tu tiempo.

Virgo

Buenas energías dominarán tu signo esta semana, tendrás buena suerte con la firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo. Tramitas tu pasaporte. Te invitan a salir de viaje para finales de año. Solicitas un crédito bancario para un departamento. Sabrás de un embarazo en tu familia que te dará mucha alegría. Ten cuidado con los celos hacia tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Los solteros conocerán a personas muy compatibles, así que usa colores fuertes y ponte mucho perfume. Este 25 de noviembre será de suerte en las relaciones públicas y emprender un negocio en el que te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 01, 29 y 88. Te dominará el Sol y el efecto que tendrá en ti será que mejoras tu administración y realizas cualquier negocio con éxito.

Libra

Enfrentarás muchas presiones esta semana en cuestiones personales y laborales, por eso te recomiendo que tengas paciencia y procedas con cautela, tu signo es muy corajudo y buscas problemas donde no los hay, así que mantén la calma y muestra una buena actitud. Cuídate de problemas de infección de garganta, ve con tu médico. Tomarás las riendas de buenos proyectos laborales y cerrarás contratos, la abundancia tocará a tu puerta esta semana. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo no es tan bueno y necesitas estar en paz contigo mismo. El 25 de noviembre te invitarán a comer y recibirás un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Arreglas asuntos legales a tu favor y eso te dará tranquilidad. Gozas de un golpe de suerte con tus números mágicos 00 y 31.

Escorpión

Te sentirás un poco alterado esta semana por tus problemas personales, pero recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que deseas y vendrá a ti la paz para estar mejor. Sales de viaje por trabajo, tu signo siempre necesita mover su energía. Recibes un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el 25 de noviembre, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en el trabajo, por fin te ofrecen un contrato que te dará más satisfacciones, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. No discutas con tu pareja, sí te quiere pero debes darle su espacio. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 04 y 38. Tu compatibilidad en el amor será con el signo de Aries y Géminis.

Sagitario

Tomarás decisiones laborales importantes esta semana, no te dejes llevar por tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti en cuestión de trabajo. Tu signo atravesará por una etapa de crecimiento económico y esto se debe a tu cumpleaños, así que aprovecha todas las buenas energías que te rodearán. Ve con tu médico a que te recete para tratar tu ansiedad, necesitas controlarte para estar al 100% en cuestión de salud. Te busca un amor del signo de Piscis o Leo para volver, así que platica tus dudas sobre la relación y llega a un entendimiento de pareja. Gozas de un golpe de suerte el 25 de noviembre con los números 04 y 31 en la lotería. Compras un boleto de avión para salir de viaje a finales de año. Si estás pensando en invertir en una casa o departamento, es tu momento ideal para formar un patrimonio.

Capricornio

Inicia una semana de buena suerte para tu signo, lo que tanto deseabas en cuestión laboral se te cumplirá, en estos días te llegará una propuesta laboral que te convendrá mucho y estarás mejor económicamente, o si tienes un negocio propio lo verás crecer en todos los sentidos; en sí las energías del dinero estarán a tu favor, pero trata de ser discreto con todo lo que realices y no lo platiques para que no te llenes de envidias. Te llaman la atención en tu trabajo por estar muy distraído, así que trata de concentrarte en tu desempeño laboral. A los que están casados les vendrá un embarazo en puerta. Gozarás de un golpe de suerte el 24 de noviembre con los números 05 y 43, y trata de atender todos tus trámites pendientes, lograrás resolverlos de inmediato. Compras un celular nuevo o cambias tu plan de pagos.

Acuario

La buena suerte estará de tu lado esta semana debido a que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo que si tienes oportunidad pongas un negocio propio o busques ganar dinero por honorarios, recuerda que tu signo atrae la riqueza, así que aprovecha el tiempo. El lunes acudirás a juntas en tu trabajo para cambios muy positivos en tu desempeño, pero trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tengas obstáculos en tu futuro. Tienes un golpe de suerte con los números 09 y 88, y usa el color azul fuerte para atraer la abundancia. Un amor del signo de Géminis o Piscis volverá más intenso a tu vida. Intenta estar en paz y no pienses que tu pareja te es infiel. No dejes que la flojera te gane y prospera profesionalmente. Consigue una mascota.

Piscis

Tendrás muchas posibilidades de alcanzar el éxito esta semana, atravesarás por una buena racha en lo económico, pero no dejes todo al azar ni caigas en tentaciones que te desvíen de tus objetivos. Este martes tendrás prisa por terminar todo lo que tenías pendiente de tu trabajo, debes ser ordenado con tu tiempo y termina todos tus pendientes. Te busca un amor del pasado para volver, analiza bien y si no te conviene no andes con alguien para no sentirte solo, mejor busca una pareja más compatible; en estos días se te acercará alguien del signo de Cáncer o Escorpión que será muy compatible contigo. Cuídate de problemas de riñón o intestino y no dejes el ejercicio. Ya no pelees con tu familia, ellos quieren lo mejor para tu vida y escucha sus consejos. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29.

