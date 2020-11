Se trata de Kateri y Jay Schwandt quienes tienen una relación desde 1993. Pareja quería tener una hija y tras 14 hombres finalmente lo lograron

La pareja se conoció en el colegio y actualmente los dos tienen 45 años.

Según Semana la familia vive en Michigan, Estados Unidos.

Pero lo que llama la atención sobre ellos además de tener 14 hijos, es que todos son hombres.

Sin embargo, lo que siempre quisieron fue una niña, razón por la que seguían intentándolo.

Los nombres de sus hijos son: Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvan, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker, Francisco y Finley.

Solo fue hasta hace algunos días que al fin cumplieron su propósito.

Y es que Kateri dio a luz a una bebé, a quien llamaron Maggie Jayne.

La pequeña tiene solo días de nacida, mientras que el mayor de sus hermanos ya tiene 28 años.

Lo cierto es que ni Kateri, ni Jay se enteran del sexo de los bebés antes de que nazcan.

Por eso, siempre fue una sorpresa durante el nacimiento de los pequeños, cuando el doctor decía que eran hombres.

Esto sumó aún más emoción al anuncio de la pequeña niña.

De hecho, la familia completa ya se tomó una fotografía que ha encantado en redes sociales.

Kateri and Jay Schwandt welcomes their first baby girl Maggie Jayne. She joined 14 brothers Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvin, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker, Francisco and Finley. pic.twitter.com/Z1ei3J8Qtz

— Destiny Hogue (@Dah15destiny) November 6, 2020