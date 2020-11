Pareja que trabaja en la cura contra el COVID-19 pasó el día de su boda trabajando en un laboratorio

View this post on Instagram

"iki Türk göçmen bilim insanı, Uğur Şahin ve Özlem Türeci Biontech şirketinde koronaya karşı geliştirdikleri ve %90 etkili olduğu gösterilen ilk aşı ile insanlık ve bilim tarihine adlarını yazdırdı" (Büyük gurur duyduk, yaşasın Türkler, mutluyuz, onurluyuz, bir Türk dünyaya bedeldir) Olmayın, gururlu falan olmayın, "kendinize" pay çıkarmayın, bu başarının ne Türkiye'yle ne de Türk olmakla ilgisi var. Belki göçmen olmakla ilgisi var, çünkü azınlık olmak, dışlanmak, Almanya'da yabancı, Türkiye'de Alamancı olmak bir hırslandırmış olabilir, kendini ispat etme gücü ve çabası vermiş olabilir, başarma azmi ve zorunluluğu vermiş olabilir, ama bunun Türk olmakla hiç bir şekilde ilgisi yok, iddia ediyorum yok. Hatta Alman vatandaşı olmakla da ilgisi yok. Elbette Almanya'nın koşulları ve eğitim-öğretiminin sonucunda DA gelen bir başarı bu. Ama çok eminim ki tepsi içinde sunulmadı hiç bir şey onlara, söke söke aldılar her şeyi, tırnaklarıyla kazıyarak yol açtılar kendilerine, eminim; göçmen olmanın "dezavantajını" yaşadılar ve ona rağmen başardılar. Çünkü başarılı olana dek yabancı yabancıdır, başarılı olunca ise "onlardansın". Bu o iki insanın başarısı, bu o iki insanın mucizesi. Onları alkışlayın. Elleriniz acısın alkışlamaktan ve biraz da saklayın yarın için, çünkü Nobel de dahil bir çok ödül onları bekliyor. Alamancıların hepsini hâlâ görgüsüz, cahil, bilgisiz gören sevgili ülkem, Alamancılara artık Eurotürk deniyor; hâlâ cahil, görgüsüz, paraya tapan, paranın gücüyle eurohoş insanlar çok fazla, çok. Ama Avrupalı, dünyalı, eğitimli ve farkındalık yaratan Alamancılar da var, hem de çok, hem de çok. 🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠 #özlemtüreci #uğurşahin #coronaaşısı