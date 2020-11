Paloma Mami sorprende con su nuevo sencillo "For Ya"

La cantante chilena Paloma Mami sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su sencillo "For Ya".

"Cuando hablo sobre ‘For Ya’, yo simplemente digo, ‘Es toda una vibra’. Creo que mis canciones anteriores han sido un poco más rítmicas. Aunque siento que cada canción que realizo es diferente a la que vino anteriormente, ‘For Ya’ es distinta porque se trata de como alguien te hace sentir cuando estás enamorada y harías cualquier cosa por esa persona. Quería que el video también comunicara esa vibra como si estuvieras en un estado de trance, escuchando y viendo con calma, muy minimalista y cinemáticamente satisfactoria", explicó Paloma Mami.

La artista multiplatino subió el calor en este gran tema bilingüe. Con sus arreglos frescos de sintetizadores, la cantante chilena nacida en Nueva York, nos entrega una letra en español cargada de emociones, para luego cambiar al inglés durante el rítmico estribillo.

"For Ya" llega a su apogeo con una melodía pegajosa mientras ella canta: “Can’t control love when it comes for ya” (no puedes controlar el amor cuando llega por ti).

En el video musical dirigido por The Movement y Nico Alarcos, Paloma baila sola bajo un foco brilloso, moviéndose con el compás de las percusiones. La canción cobra vida gracias a los visuales íntimos.

"For Ya" llega después de su exitosa e irresistible colaboración con el trío de música electrónica Major Lazer titulada "QueLoQue". La intérprete sigue recibiendo excelentes críticas de la prensa especializada, como la revista Teen Vogue, que escribió, "Su voz se alimenta de la tonalidad profunda de bossa nova, jazz y R&B. Su música también brilla con capas de ritmos urbanos, y fragmentos de música de los clásicos de reggaetón. El resultado es un sonido que es toda una tendencia".

Por su parte, la revista Complex apuntó: "Paloma Mami representa la nueva generación de artistas en reggaetón, trap, y R&B-en-español".

Mami se encuentra grabando su primer álbum, que promete ser uno de los discos más esperados de su carrera.

Puedes ver el video aquí:

Acerca de Paloma Mami

La artista chilena nacida en Nueva York provocó revuelo en las redes en el 2018 con "Not Steady", lanzado de manera independiente y siendo el primer tema que había grabado en toda su vida. El éxito de este sencillo la llevó a firmar un contrato en exclusiva con Sony Music Latin.

Después de su descubrimiento, Paloma redobló fuerzas para perseguir su carrera musical. Sus esfuerzos la convirtieron en la primera artista chilena de su generación en tener la potencial de alcanzar la fama mundial.

En tan solo dos años de trayectoria, Paloma ha generado más de 1 billón de streams y cuenta con más de 1.8 millones de suscriptores en YouTube. Se ha hecho acreedora de discos de Multi-Platino, Platino y Oro, y su música es admirada por artistas de la talla de Maluma, J Balvin y Farruko entre otros.

Con su voz a la vez poderosa y vulnerable, su música fusiona géneros como urbano, R&B, trap y soul, creando un sello único. A Paloma Mami le queda muy claro lo que quiere lograr a través de su música.

