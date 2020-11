Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Paje de Bastos

Aunque los deberes y obligaciones del presente sean suficientes para llenar el tiempo y el quehacer, siempre será conveniente tener la visión puesta en el futuro próximo, fundamentalmente para estar mejor preparados para enfrentar situaciones tan complejas como la actual y, además, para buscar opciones de todo tipo que nos hagan menos vulnerables, sobre todo en nuestros ingresos, de modo tal que sean diversos y nuestra economía no se sustente en un medio único, ni tampoco, en lo posible, dependientes.

Tauro

Cinco de Bastos

Lo que hemos vivido desde hace ya bastante tiempo nos tiene, de pronto, al borde del colapso y ésto ha hecho que las relaciones personales hayan sufrido un grave deterioro, difícil de dimensionar. Esto se ha hecho manifiesto en la actividad laboral, que es un tema de primera importancia y, como un dilema latente, se puede presentar más complejo al disputar con otros un espacio u ocupación. Prepárate con tus mejores argumentos y conocimientos, sin perder la dignidad, que siempre deberá considerarse un valor permanente

Géminis

Reina de Espadas

Darle vueltas y vueltas a un asunto, que ya debiera estar resuelto, agrava la situación pues, a veces, el tiempo que transcurre agrega aristas más complejas y todo se puede convertir en una bomba de tiempo con consecuencias peores. Define tu situación, aclara tu postura, corta por lo sano, cualquiera de las opciones que elijas traerá consecuencias. El cambio involuntario también las trae y es mucho mejor ser dueña de tus actos y, de algún modo, medir los resultados.

Cáncer

La Muerte

Cada momento de la vida que tenga cierta trascendencia constituye una etapa y son innumerables y diversas. Algunas son comunes a todos y otras son absolutamente personales. En el momento presente estás en una de ellas que es solo tuya, una forma de sacar el mejor provecho es ver con qué cargas y discriminar entre lo que aporta y lo desechable y quedarte con lo que te sirva para el camino, abandonando lo inservible.

Leo

Cinco de Copas

Sentirse conmovido por la compleja experiencia que nos ha tocado vivir, por desgracia, y que a nadie ha dejado indiferente, independientemente si nos haya afectado de manera directa o indirecta, no deja de impactarnos, dadas las múltiples variables que se han presentado simultáneamente y entender que no todas tienen una solución que esté a nuestro alcance, y, peor aún, asumir que podríamos ser víctimas directas en cualquier momento. Pensar que es posible salir de todo ésto no es una quimera. Confía.

Virgo

La Torre

Cuando todo pareciera venirse abajo y sentimos esa desagradable y nefasta sensación de fracaso, existe una sola opción, levantarnos y disponernos a reconstruir sobre bases más sólidas y con materiales a prueba de todos los embates y amenazas que puedan surgir y con la inmensa, aunque dolorosa lección que podamos sacar de lo sucedido y sus correspondientes porqués. No puede haber otra alternativa, hay muchas personas, cosas y valores en juego, nos debemos a ellas y deben ser irrenunciables.

Libra

Siete de Oros

Todo lo que podamos recibir durante estos días, ya sea dinero, muestras de aprecio, gestos de bondad, saludos de personas que no tenemos físicamente cerca y toda otra gama diversa de hechos que nos den alegría, asúmelos como ganados o merecidos y hazte el propósito de corresponder de la misma manera, sobre todo lo intangible, que tiene un gran valor implícito, no material.

Escorpio

El Colgado

Estamos, hace ya bastante tiempo, viviendo un período de sacrificio, distinto en cada persona, pero igualmente complejo. El hecho de lamentarnos, tan común, es inconducente, más aún, puede agravar la situación. Podríamos hacer un ejercicio de imaginación que, tal vez, pueda ayudarnos a cambiar de estado de ánimo. Se trata solamente de pensar cuantas veces en la vida nos hemos sentido amenazados por enfermedades, accidentes, hechos violentos, situaciones extremas, etc. Y aquí estamos, sobreviviendo.

Sagitario

El Carro

En esta semana todo adquirirá un ritmo más fluido, más expedito, por lo que lo que costaba conseguir en los últimos días, en múltiples ámbitos, se hará más fácil lograrlo, sin hacer grandes cambios, solo pequeñas variaciones en el cómo y en el tiempo. Bueno sería adelantar en todo aquello que sea importante para asegurar, en cierto modo, el devenir de los próximos días, dada la inestabilidad que experimentamos en todo orden de cosas.

Capricornio

La Luna

La mejor manera de enfrentar tu quehacer de la semana es dedicarte solo a aquello que tu experiencia señale, concretamente lo habitual, lo conocido, sin hacer cambios importantes ya que, en todo aquello que signifique hacer un cambio trascendente, te costará ver cuál es el mejor método, sistema o manera de hacerlo, pues habrá una tendencia a no ver con claridad la opción y, por lo tanto, puedes elegir la menos efectiva, con las consecuencias que esto pueda acarrear.

Acuario

Caballero de Espadas

Sigue adelante con tu particular manera de analizar la realidad y de realizar tus compromisos de todo orden, según tus personales métodos y sistemas, no siempre comunes. Aumenta sí el nivel de energía y predisposición anímica con que encaras tus tareas que se hará necesario, dada la contingencia actual que se presenta a veces difusa o inestable y nos obliga a responder con severidad y decisión.

Piscis

Dos de Espadas

“La duda es el principio de la sabiduría”, lo dijo un filósofo. Durante esta semana, más que de costumbre, te costará definir cuál es la mejor opción en cosas de cierta importancia, y, por cierto, la duda adquirirá un protagonismo real y desconcertante que amenace incluso tu estabilidad. Puedes, eso sí, salir adelante apelando a tu intuición y a los dictados de tu corazón. La combinación de ambos será determinante.