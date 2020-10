El hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza cumple 14 años y sorprende con gran parecido a su padre

Este fin de semana Marcela Vacarezza y Rafael Araneda celebraron el cumpleaños número 14 de su hijo Vicente. El adolescente, que ya no es el menor del clan tras la llegada del hijo adoptivo de la pareja, Benjamín, sorprendió a los seguidores de sus padres por el gran parecido con su progenitor.

Tanto Marcela como Rafael usaron sus redes sociales para felicitar a su hijo y mostrar lo orgullosos que están de él.

La familia, radicada temporalmente en Miami, Estados Unidos celebró el especial momento en familia.

"Feliz cumpleaños mi Vicente maravilloso!! Te amo muchísimo. Eres un ángel, cariñoso, sensible, buen amigo, un alma increíble!! Eres un tesoro en nuestra familia ❤️❤️❤️", escribió su madre en su cuenta de Instagram donde obtuvo más de 20 mil likes por la publicación donde aparece junto a su hijo.

Luego, la animadora compartió otra foto de su familia, pero esta del vez años atrás, dejando en evidencia lo mucho que han crecido sus tres hijos.

"Y así pasan los años…casi sin darnos cuenta. Hoy ya cumples 14. Te amo mucho @vicente_araneda", escribió la comunicadora junto a la imagen.

Por su parte, Rafael Araneda, quien se encuentra trabajando en la televisión norteamericana, también quiso hacerse presente y publicó una foto de su hijo y Marcela.

"Mi niño hermoso!!! Como has crecido !!! 14 años. Aquí felices seguimos celebrando tu día !!! @marcelavacarezza_ @vicente_araneda", señaló junto al registro.

Los seguidores del animador festejaron la noticia y destacaron el parecido entre ambos. "Que hermoso!! Felíz cumple!!", "Tu hijo es igual a ti Rafael!!!!….", "Feliz cumpleaños a tu hijo es muy lindo como toda tu familia saludos 👏", "Cumpleaños Vicente. Eres la cara del Rafa con pelo de Marcela. Linda mezcla 😘😍👏, fueron algunos de los comentarios que recibió.

El nuevo integrante de la familia

El cumpleaños de Vicente llega en un momento muy especial para todo el clan, luego de que se oficializara la adopción de Benjamín, el hijo adoptivo de Rafael y Marcela.

"Quiero agradecer de todo corazón las maravillosas palabras que le han dedicado a nuestras familia", escribió la animadora junto a una foto cargando en sus brazos a su hijo de dos años.

"No puedo contestar a cada uno, pero los he leído a todos y solo me queda decir gracias por tanto cariño", agregó.

