Una mujer sorprendió al mundo con una reprochable petición. Duras críticas a mujer que pidió ayuda para eliminar a su hijastro de foto

En redes sociales Natalie, una australiana posteó una fotografía en sus redes sociales.

Allí, en la instantánea aparece con tres niños y un hombre, que luego se supo, es su esposo.

El hecho se hizo tendencia debido al trino de un hombre llamado Wade Cross.

Él publicó un trino en el que manifestó su inconformidad ante la petición de la mujer.

Allí publicó la captura de una conversación en la que la mujer pregunta si es posible publicar la instantánea en un grupo de Photoshop.

Al parecer, le estaba haciendo la pregunta a la persona que tomó la fotografía.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020