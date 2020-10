La revolución: La nueva serie de terror francesa de Netflix

La revolución, es la nueva apuesta de Netlifx, una serie de terror francesa estrenada recientemente en Argentina y que ya figura como la novena entre el Top Ten de contenidos más vistos.

Esta, es una versión de la revolución francesa basándose en la violencia y el terror desde la clase más poderosa.

La Revolución, de ocho capítulos, muestra cómo realmente el pueblo se reveló ante la aristocracia en 1787, cuando el inventor de la guillotina “Joseph Guillotin“, investiga y descubre un misterioso virus llamado "sangre azul".

Esta patología, le provoca a la nobleza instintos asesinos, lo que desencadenará una espiral de caos y violencia.

Las revelaciones continúan con el regreso a Francia de Albert Guillotin (Lionel Erdogan), a quien hace 12 años dieron por muerto, tanto por su hermano Joseph como por su enamorada de ese entonces, una joven Condesa de Montargis.

Hay que destacar que es un versión libre de lo que ocurrió verdaderamente en Francia, ya que no destaca la exactitud de cómo realmente sucedieron los hechos durante la revolución francesa debido a que durante aquella época, los eventos sucedieron por el descontento del pueblo contra los más privilegiados y opresores.

El guionista y creador de esta entrega es Aurélien Molas, autor de ficciones muy aclamadas como Une Île, Red Creek, Get in y The Woman From The Sea.

Molaas, se inspiró por la serie de Netflix Kingdom, que aborda hechos históricos de Corea en forma de terror y suspenso.

Esto provocó que el guionista le terminase de proponer a la plataforma de streaming una producción que diera un vuelco a la Revolución francesa.

El reparto, está encabezado por Marilou Aussilloux, Coline Beal, Mamadou Doumbia, Amir El Kacem, Lionel Erdogan, Julien Frison, Laurent Lucas y Gaia Weiss.

