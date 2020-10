Gala Caldirola presenta a su hermano mellizo en redes sociales

Gala Caldirola, quien cumple años este 15 de octubre, aprovechó esta especial fecha para compartir una foto de su hermano mellizo, Merlin.

La española cumplió 28 años, fecha que comparte junto a su hermano, de quien no se han visto mucho en las fotos de redes sociales de la influencer, ya que viven en países distintos y se ven solo para fechas importantes.

La exchica reality reveló cuánto extraña a su hermano y le dedicó emotivas palabras en su cuenta de Instagram. "En España ya es día 15 de octubre y nuestro 28 cumpleaños! Tengo la suerte de haber nacido de tu mano @merlin.caldirola mi hermano mellizo❤️", comenzó relatando.

Para Caldirola su hermano es una persona muy especial y lo admira profundamente por sus valores. "Te quiero con toda mi alma y me tendrás siempre a tu lado, no solo por que somos hermanos si no por que eres una persona maravillosa! Alegre, sensible y con valores! Te adoro y te echo de menos!!!!", escribió junto a una foto de ambos en el matrimonio de Gala y Mauricio Isla.

Gala Caldirola y su hermano Merlín - Instagram

En sus redes sociales, el hermano de Gala describe que es chef y técnico forestal. Además, el joven de 28 años compartió varias fotos con su hermana, de cuando estuvieron juntos en España por las vacaciones que se tomó Mauricio Isla, antes de emprender su nuevo trabajo en el Flamengo en Brasil.

Mauricio Isla y Merlin Caldirola - Instagram

Estadía en Brasil

Por su parte, Caldirola recibe sus 28 años radicada en Brasil junto a su hija Luz Elif y su marido. Para la influencer, llegar al país carioca ha sido una gran experiencia.

Este martes, mostró en Bienvenidos el departamento en el que vive y el entorno en el lujoso sector de Barra da Tijuca en Río de Janeiro.

En las imágenes se puede ver que Gala reside en un complejo de edificios, el cual cuenta con piscina y muchas áreas verdes.

"Mira, les voy a enseñar. Estoy aquí. Se llama Barra da Tijuca, esta zona donde estamos ahora. Hay un clima maravilloso. Hoy es el único día que tenemos esta semana sol, pero lo vamos a aprovechar", señaló en una videollamada con el matinal de Canal 13.

Casa de Gala Caldirola y Mauricio Isla en Brasil. - Canal 13.