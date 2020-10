Película de Netflix siembra conciencia sobre el daño de la caza furtiva de rinocerontes

En Netflix podemos encontrar variedad de temas, los más comunes son las que transmiten comedia, terror y romanticismo. Sin embargo, la plataforma también se ha encargado de ofrecer producciones que nos llevan a reflexionar sobre temas sensibles. Este es el caso de “Baxu and the Giants” (Baxu y los gigantes) una película que nos muestra la cruda realidad de la cacería furtiva de rinocerontes.

En Namibia, esta actividad casi aniquiló, desde los años 80, los últimos rinocerontes negros en libertad de África. Solo quedó una veintena de ejemplares. Su tráfico ilegal es un oscuro mercado en el que los involucrados ganan mucho dinero.

La película de Netflix es una producción bilingüe de Namibia escrita y dirigida por Florian Schott. Tiene 30 minutos de duración. En este tiempo aborda el tema de la cacería moderna, vista desde los ojos de una niña de apenas nueve años de edad.

La película de Netflix aborda el tema de la cacería moderna, vista desde los ojos de una niña de apenas nueve años de edad.

¿Qué nos muestra el cortometraje Netflix?

“Baxu and the Giants” de Netflix nos hace ver lo crueles que podemos ser los seres humanos. Y lo más trágico de todo es que es simplemente por ambición. También nos hace reflexionar sobre la importancia de los rinocerontes en el hábitat de África.

El cortometraje, que ha sido proyectado en 20 festivales de cine aproximadamente, tiene como objetivo es crear conciencia sobre lo indispensable que son estos animales y frenar la cacería furtiva de la que son víctimas

El Gobierno ha intervenido diligentemente y en conjunto con el trabajo de conservación comunitaria, guardianes privados y de ONGs (organizaciones no gubernamentales). Sin embargo, los rinocerontes siguen siendo cazados sin piedad y no ha habido una manera totalmente eficaz para concienciar a los cazadores.

Los rinocerontes están siendo exterminados por la humanidad de una manera cruel y vanal. - Agencias

Peligro de extinción

El Ministerio de Medio Ambiente del Namibia reveló que en lo que va de 2020 han sido casados 22 rinocerontes de manera furtiva, mientras que en 2019 fueron 46, en 2018 un total de 78 y en 2019 55 rinocerontes.

Prácticamente todas las especies de rinoceronte están en peligro de extinción. Por eso la importancia del documental de Netflix,

Para los cazadores, la venta de los cuernos es un negocio muy lucrativo. Esto si se considera que en el sureste asiático valen hasta 2000 euros por 100 gramos de cuerno.

La crueldad con estos animales no tiene límite alguno. - Agencias

¿Para qué son usados los cuernos de los rinocerontes?

Como te hemos explicado, la venta de cuernos de rinocerontes que explica Netflix en el documental, es un negocio muy lucrativo. A pesar de que ningún estudio lo haya confirmado, en China y Vietnam se emplean los cuernos como medicina tradicional para tratar la fiebre y las enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer y, más recientemente, es empleado como afrodisíaco.

Los rinocerontes se dividen cinco especies. En África (principalmente en Sudáfrica, Namibia, Kenia y Zimbabwe) habitan el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Como sus nombres indican, el rinoceronte indio vive en la India y Nepal, mientras que el rinoceronte de Sumatra y el rinoceronte de Java se encuentran en Asia.

En China y Vietnam se emplean los cuernos como medicina tradicional. - Agencias

El peso de un cuerno de rinoceronte depende de su edad y especie. El rinoceronte blanco es el mejor dotado (hasta 6 kgs). Los rinocerontes indios y de Java tienen un solo cuerno, mientras que las otras tres especies tienen dos.

De acuerdo con la la ONU, el comercio criminal de animales salvajes conforma, junto con las drogas, los productos falsificados y la trata de personas, uno de los mayores mercados ilegales del planeta. Netflix nos invita reflexionar con “Baxu and the Giants”.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: