La Feria cumple 20 años y lo celebra con festival en realidad virtual

Durante 20 años, club La Feria ha sido el lugar de encuentro musical y artístico de nuestro país, para todo quien disfrute y viva de música electrónica. El icónico lugar ubicado en Providencia, capta el corazón del público nacional y extranjero que lo visita. Hoy, tras un proceso creativo y futurista, vuelve a sumar un hito trascendental en su historia, la creación de La Feria On Dimension, el primer festival interactivo, inmersivo y social hecho completamente en realidad virtual. Una idea que nace en y desde Chile, para el mundo.

Invitando a ser parte de un videojuego en primera persona, en donde podrás elegir un avatar, hablar con amigos, interactuar con personas de cualquier región de nuestro país y del mundo -todo al ritmo de Paco Osuna, Nick Warren, UMHO o Amalia Balbontin, entre otros- este inédito festival invita a sumergirse en una nueva dimensión. En ella podrás disfrutar de 16 horas de música con un lineup de primer nivel, en el que también estarán presentes artistas ligados al diseño, como Matías Hernán, quienes pondrán todo su talento para entretener a los asistentes virtuales, pero también para colaborar con las causas sociales que lidera World Vision y Comida Para Todos.

“Para nosotros La Feria On Dimension es parte de la evolución que existe hoy en la industria. Estamos ante una nueva propuesta, realidad inmersiva en los eventos y las experiencias musicales. Hasta el momento, el público no ha logrado vibrar aún al estar en este tipo de entorno digital, y esa es la invitación que queremos hacer, no sólo a los chilenos, sino que a todo el mundo, ya que nos interesa aportar a la cultura nacional, pero también a la mundial.” aseguró Fernando Díaz, Director Ejecutivo de club La Feria, quien ya prepara medidas inéditas para el 2021, tanto sanitarias como de implementación tecnológica para volver a abrir las puertas.

Este festival se enmarca dentro de los 20 años del nacimiento del club y busca que a través de la unión, la música y el amor, se genere una inédita experiencia en donde el mundo de la electrónica pueda también contribuir económicamente a dos causas nobles: World Vision y Comida para Todos. La primera -World Vision- es una fundación que se centra en trabajar y promover la prevención de la violencia en contra de los niños y niñas vulnerables de nuestro país. En tanto la organización Comida para Todos entrega almuerzos solidarios a lo largo de Chile a quienes hoy más lo necesitan y está construyendo su primera Escuela en Villa Arauco (La Pintana) para capacitar en Cocina, Huertos Urbanos y Emprendimiento.

Un nuevo mundo con un sonido espacial

Para disfrutar de esta nueva experiencia, habrá dos tipos de tickets, que pueden ser adquiridos en Punto Ticket para quienes estén en Chile y en DICE desde el extranjero. La primera opción, denominada Ticket Play, tendrá un valor de $5.000, donde podrás ver a los 17 DJs en formato streaming con sonido espacial. Mientras que en la segunda opción, con el Ticket Dimension, con un valor de $10.000, podrás seleccionar tu avatar, recorrer el mundo inmersivo, participar de las activaciones, conversar con otros asistentes vía micrófono y lo mejor, reencontrarte con la música junto a tus amigos.

El 21 y 22 de noviembre, desde las 16 horas el line up internacional estará encabezado por Paco Osuna, Nick Warren, Stefano Noferini, Behrouz, Nick Curly, Ben Rau, Oliviero, Emanuel Satie y Simply City, mientras que por Chile el talento local estará representado por Gustavo Allendes, Nico Castro, Umho, Paralelo 86, Noon Do, Amalia Balbontin, Forero y Melania Wonder. Artistas inicio de una nueva etapa en eventos junto a La Feria On Dimension, para luego continuar con un nuevo ciclo el verano 2021.

Cierra los ojos, siente la música y disfruta de La Feria On Dimension, festival organizado por La Feria, club considerado dentro de los 100 mejores clubes del mundo, según el ranking que realiza la revista DJ Mag, ingresa a sus redes sociales para actualizaciones diarias vía Instagram en @laferiaclub y no olvides revisar su sitio web con todo el detalle del funcionamiento, line-up y cómo participar en www.laferiaontour.com