Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

El arcángel Gabriel te protegerá, eres el líder del Zodíaco y eso te ayudará a tener mayor seguridad para saber qué deseas para tu futuro, sólo evita los dramas y verás cómo todo se empieza a componer. El arcángel Gabriel significa la fuerza de Dios y puedes invocarlo este viernes para pedirle un mejor trabajo y la llegada de un amor verdadero; te recomiendo prender una veladora de color blanco para que la comunicación con tu arcángel sea más rápida. Este fin de semana recibirás buenas noticias sobre tu trabajo. Arreglas a tu favor un asunto legal del pasado. Te busca un amor nuevo del signo de Capricornio o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte serán 20 y 33, trata de jugarlos el domingo. Evita discutir, ten en cuenta que sólo te quieren hacer enojar porque te tienen envidia.

Tauro

Te protegerá el arcángel Rafael en estos días, eso significa que por fin resolverás las dificultades que tenías en el pasado; te recomiendo que el sábado prendas una veladora de color azul fuerte y hagas tu petición laboral o académica, pues el arcángel Rafael es el encargado de los estudios y los mejores trabajos, además de protector de los enfermos, así que hazle tu petición con mucha fe y será cumplida de inmediato. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 13, no dudes en jugarlos. Te invitan a salir este fin de semana a una fiesta, sólo trata de controlar tu mal carácter y tranquilízate para disfrutar de la reunión. Te busca un amor del pasado para volver, pero mejor cierra ese círculo y empieza de nuevo con alguien más compatible. Acudes a una reunión familiar el domingo.

Géminis

Estos días te protegerá el arcángel Chamuel, por ello tu energía positiva se intensificará. El arcángel Chamuel es el encargado de que las relaciones amorosas fluyan de la mejor manera y que te llegue esa oportunidad de trabajo que tanto deseas, sólo trata de ser más discreto con todo lo que vayas a realizar para que no te llenes de malas energías y evita involucrarte en chismes. Te recomiendo que el viernes prendas una veladora de color roja e invoques al arcángel Chamuel para hacerle tu petición y verás cómo se cumplirá de inmediato. Tramitas un crédito para un coche nuevo. Ten cuidado con problemas de pulmones, ve con tu médico para que te revise. Tus números de la suerte son 39 y 55, trata de jugarlos el domingo que tendrás un golpe de suerte. Preparas un viaje con tu pareja para el próximo mes.

Cáncer

La protección y ayuda en cuestiones económicas y para cambiar todo lo negativo a positivo te llegará por conducto del arcángel Uriel, de modo que si pasas por problemas fuertes y tienes alguna afectación nerviosa lo puedes invocar el viernes prendiendo una veladora de color amarillo mientras haces tu petición. Ten en cuenta que el arcángel Uriel te quita los problemas económicos pero también te recomienda que sanes tus deudas y no hagas compras innecesarias. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho. Arreglas detalles de tu casa y renuevas muebles. Trata de no pelear con tu pareja, si ves que ya no se llevan bien es mejor darse un tiempo. Recibes un dinero extra con los números 24 y 30 el sábado gracias a un golpe de suerte. Piensa antes de hablar para que no te metas en chismes.

Leo

El arcángel Miguel es el protector de tu signo, por eso te recomiendo prender una veladora de color rojo y pedirle lo que tanto necesitas este sábado, verás que se cumplirá. El arcángel Miguel es el fuerte y poderoso, por ello debes repetir su frase ‘Dios contigo, nadie contra mí’, y todo te saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 27, te recomiendo jugarlos el viernes y domingo, que serán tus días de suerte. Tendrás un fin de semana ocupado en reacomodar tus sentimientos y dejar atrás ese amor que no era para ti y empezar a conocer a personas nuevas. Te invitan a salir de viaje. Haces limpieza de tu closet y reacomodas todo para que entre la buena energía. Te proponen emprender un negocio en el que te irá de lo mejor, si se enfocas te permitirá alcanzar la estabilidad económica.

Virgo

Tu protector será el arcángel Jofiel, él se encargará de traer a tu vida la alegría y la libertad, así que trata de concentrarte este viernes y pídele lo que tanto necesitas y será cumplido, sobre todo en lo referente a las relaciones públicas y el encontrar un verdadero amor o la prosperidad. Te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que te cargues de esa luz violeta que tu arcángel te envía. Tramitarás un crédito para comprar una casa o cambiar tu coche, eso te ayudará a demostrar tus avances en la vida. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 04 y 55; no lo dudes y juégalos, verás que vendrá a ti un dinero extra. Un amor nuevo del signo de aire te llegará en estos días y será muy compatible contigo. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo con los virus.

Libra

El encargado de protegerte es el arcángel Chamuel, en particular en lo referente a las uniones sentimentales y quitarte los problemas económicos. Te recomiendo que este viernes prendas una veladora de color rosa y lo invoques para pedirle lo que tanto deseas, se cumplirá inmediatamente. Debes tener flores en tu casa para que Chamuel pueda entrar y se sienta de lo mejor a tu lado. Gozarás de tres días de muchas sorpresas por parte de tu familia y un embarazo te dará la alegría que esperabas. Arreglas documentos legales que tenías tiempo tramitando. Los solteros conocerán a un amor del signo de fuego que será muy compatible. Ya no gastes de más, mejor sal a hacer ejercicio y te sentirás muy bien. Tus números mágicos serán 09 y 21, juégalos el viernes. Controla tu carácter y medita tus decisiones.

Escorpión

Gabriel será tu arcángel protector, esto significa que eres el comunicador y que siempre te encargas de llevar a tu familia hacia el bienestar. Te recomiendo que el domingo prendas una veladora blanca e invoques a tu arcángel para pedirle lo que tanto deseas, sobre todo en cuestión de trabajo y problemas sentimentales, y verás que pronto se cumplirá tu petición. El fin de semana estarás con mucha buena energía a tu lado, eso te dará la fuerza que tanto deseas para estar de lo mejor, sólo trata de ya no platicar tus logros y planes a futuro para que no te llenes de envidias. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 13 y 29, no dudes en jugarlos y tendrás una recompensa económica. Ten cuidado con los celos, es mejor platicar con tu pareja. Empiezas una rutina de ejercicio para lucir más jovial.

Sagitario

Te protegerá el arcángel Rafael y te ayudará a avanzar en tu vida laboral y a no tener tropiezos que tumben tus aspiraciones. También te ayudará a salir de cualquier situación de enfermedad física y mental, por lo que te recomiendo prender una veladora verde el viernes y hacer tu petición de trabajo y salud, verás que se cumplirá muy pronto. El domingo córtate el cabello para que empieces un nuevo ciclo en tu vida. Este fin de semana tendrás fiestas y reuniones con tus amigos, sólo trata de controlarte con la comida y ael alcohol para que después no tengas cruda moral. Ten cuidado con las traiciones amorosas, es mejor terminar esa relación sentimental que no era para ti y conoce a personas más compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 16 y 39. Ten cuidado con las gripes.

Capricornio

Uriel será el arcángel encargado de darte protección en cuestión de negocios o trabajo, pues con su luz amarilla atrae hacia ti toda la abundancia y prosperidad. Te recomiendo que el domingo enciendas una veladora amarilla y hagas tu petición de trabajo y bienestar económico, y muy pronto se cumplirá, sólo evita ese día comer carne de puerco para que las energías positivas se intensifiquen. Tus números de la fortuna serán 41 y 57, juégalos el sábado. Arreglarás documentos personales, si es necesario busca asesoría. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de placer con tus amigos, eso te hará bien y renovarás tus energías. Te busca un familiar para pedirte un consejo sobre su matrimonio. No descuides tu personalidad, intenta vestirte de lo mejor y habla correctamente para causar una buena impresión.

Acuario

El arcángel Zadkiel te regirá en todo lo relacionado con alegrías y sorpresas amorosas; es decir, te ayudará a tener a esa persona ideal en tu vida, por eso te recomiendo que el viernes prendas una veladora de color morada y hagas tu petición, la cual se cumplirá muy pronto. El arcángel Zadkiel te recomienda tomar un curso para brillar en tu futuro. El fin de semana tendrás invitaciones a salir, ya que eres el amigo de todos y siempre destacas como el compañero ideal para las fiestas. Cuida tu salud, no la dejes a la deriva y trata de atenderte lo antes posible. Recibes un dinero extra con los números 12 y 16, juégalos y la suerte te sonreirá. Te busca un amor del pasado que está comprometido; cierra ese capítulo y conoce a personas más compatibles contigo. En tu trabajo tus jefes te ofrecen un puesto mejor.

Piscis

Te protegerá el arcángel Miguel, que destaca por ser el más fuerte y que nunca se rinde ante nada y nadie, por eso te ayudará a sacar fuerzas para vencer cualquier obstáculo que se te presente. También este arcángel te ayudará a ser un gran líder en todo lo que te propongas; en particular en el ámbito empresarial o político, sólo trata de ser humilde en tus actos y serás recompensado en lo que deseas. Te recomiendo que prendas una veladora de color rojo el domingo y hagas tu petición de mejor trabajo y solvencia económica, y se cumplirá. Te invitan a una fiesta este sábado, sólo trata de no tomar de más. Te llega un dinero extra con los números mágicos 18 y 23, trata de jugarlos el viernes que será de suerte para ti. Evita decir mentiras a tu pareja, si ya no se quieren es mejor darse un tiempo.