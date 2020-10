Hasta amenazas: Alison Mandel revela los mensajes que recibe por no mostrar el rostro de su bebé

Alison Mandel usó su cuenta de Instagram para mostrar los mensajes que recibe por no mostrar el rostro de su hijo Baltazar en redes sociales. Varias personas insisten en que haga público su rostro, pero la comediante se ha mantenido firme con su decisión.

Tiempo atrás la artista contó que no mostraba el rostro de Balti, como le dice a su bebé, para respetar su intimidad, y por el hecho de que como es pequeño no tiene la facultad para decidir si quiere aparecer en redes sociales o no, por lo que esperará hasta que sea mayor.

Sin embargo, algunos de sus seguidores insisten en cuestionar la decisión de la comediante y han llegado al punto de hostigarla por mensajes internos para que lo haga. "Hasta amenazas de ‘le van a sacar una foto en la calle’ y todo con un jaja", señaló.

"Cualquier día en algún lugar le sacarán una foto. No te darás cuenta y tu hijo estará en todas las redes sociales. Y eso sí que será fome” porque como tu dices la gente es re cul… a veces. Para que tanto color", fue uno de los mensajes que le escribió una mujer identificada como Naty.

"Pero por qué le tapas la cara si las revistas ya no pagan o sí? Noo broa no más, igual hasta los príncipes muestran orgullosos a sus hijos”, fue otro mensaje.

Aunque la comediante no le respondió, expuso su opinión: "Psicópata con necesidad de ver la cara de Balti. Hasta amenazas de 'le van a sacar una foto en la calle' y todo terminado con un ' jaja broma' , pasiva agresiva style!".