El aguacate ecuatoriano es la inspiración de este emprendimiento gastronómico

🙌🏻BIENVENIDOS #AVOLOVER🥑⁠ ⁠ Con cada uno de nuestros platos, queremos representar el amor y respeto que le tenemos al aguacate, mostrar su delicia, su versatilidad de sabores, sus beneficios y así romper los mitos de la comida saludable. 🤩⁠ ⁠ 💫Queremos ofrecer ideas nuevas que revolucionan la manera de comer bien, para sentirse bien. Creemos en la calidad de los productos y servicios locales, entendemos la importancia de crear conciencia en la comunidad de cuidar el medio ambiente, y sabemos que nuestros clientes merecen ofertas innovadoras a la altura de los estándares internacionales. 🌎⁠ ⁠ 👉🏻Por eso les ofrecemos un concepto único en el Ecuador, recetas y sabores nuevos y estéticamente bellos, productos de primera calidad, proveedores locales, y una política de zero waste para el medio ambiente. ♻️⁠ ⁠ Aguacate House, primer bar de Aguacate del Ecuador. 🥑⁠ ⁠ Te esperamos⁠ ⁠ Att: #AguacateHouse Team 🥑⁠ ⁠ ⁠ #PrimerBarDeAguacate #Ecuador #aguacatehouse #aguacatelover ⁠#aguacate #avocado⁠ #food #foodie #delicious #healthy⁠ #healthyfood #avoexperience #avocado🥑 #AguacateHouse