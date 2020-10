Cecilia Bolocco y su romántica propuesta de matrimonio: "Quedé muda"

El pasado lunes, Cecilia Bolocco estuvo como invitada en el matinal Mucho Gusto, de Mega. La ex Miss Universo habló sobre cómo ha pasado la pandemia junto a su familia, y también entregó detalles sobre la propuesta de matrimonio del empresario José Patricio Pepo Daire.

Según explicó, esta ocurrió durante la cena de su cumpleaños celebrada junto a unos amigos, Máximo y el hijo mayor de Pepo, hace dos años en Miami. "Me entrega una cajita que traía una bolsita con un papel bien arrugado, abro y sale el anillo. Y él me dice 'es para que realicemos un viaje de por vida"", contó.

Consultada por si sospechó acerca de la propuesta, Cecilia Bolocco reconoció que no. "Para nada, para nada. Es que no se me ocurrió, porque me entregó dos bolsitas. Primero, otra, que también venía una cajita, la abrí y adentro venía la misma bolsita con una pulsera. Y después me pasó la otra, y como que no caché. Además saqué el papel, un papel todo arrugado, lo abro, y la Silvia que estaba al lado… Porque yo me quedé como muda", dijo.

Sobre su relación, la ex Miss Universo destacó la complicidad que existe entre ambos. "Nos gustan las mismas cosas, somos buenos para conversar. Él incluso me acompaña cuando viajo a armar colecciones y se entretiene (…) Estamos muy compenetrados", detalló, contando que van a cumplir cinco años de relación.

