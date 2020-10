El conmovedor caso de la maestra colombiana que da clases en el metro a sus alumnos sin internet

La pandemia de coronavirus ha sacado lo peor de muchas personas pero también, ha hecho relucir a aquellas que brillan por su bondad, como el caso de una maestra que recorre el metro en Colombia para enseñarle a sus alumnos.

El nombre de esta heroína para muchos, hasta hace poco anónima, es Sandra Ortiz y ha conmovido en las redes sociales con su caso de entrega y dedicación por los más pequeños.

De acuerdo con el portal Colombia me gusta, la profesional ideó esta manera de estar en contacto con sus estudiantes que tienen limitaciones tecnológicas o de internet para poder acceder a las clases virtuales.

Durante la cuarentena vecinos se conocieron por el balcón y ahora se casarán Su historia es de no creer.

Por este motivo, se cita con los padres y sus niños para entregarles las tareas que deben hacer en casa o explicarle las lecciones puesto que los centros educativos siguen clausurados en el país cafetero.

La docente pertenece a la institución rural Granjas Infantiles de Copacabana y usualmente tiene los encuentros con los jóvenes en los molinetes del metro a lo largo de toda la ciudad.

Sandra Ortiz en sus clases. - Twitter

Esto también lo hace con la intención de que los niños no se atrasen con sus deberes y proceso de aprendizaje, así que semanalmente se pone manos a la obra para hacer esta actividad.

“Buscamos todas las opciones, pero nos encontramos con al menos dos casos que definitivamente no tenían conexión y así surgió la idea de los encuentros en el metro. Hasta ahora, me he encontrado con un estudiante de Tricentenario y otro de Belén de a tres ocasiones cada uno”, expresó la maestra a Blu radio.

Joven se hizo viral tras aparecer en plena clase mientras estaba en su cama Al parecer su cámara se prendió accidentalmente

Por supuesto, se asegura de cumplir con todas las medidas de bioseguridad en su caso, y en el de sus alumnos, para evitar expandir el virus que ha infectado a 835 mil personas en Colombia y ha dejado más de 26 mil víctimas mortales.

En el mismo sentido, Ortiz afirma que no es la única docente que se ha visto en esta situación para poder cumplir con su trabajo a cabalidad, ya que cada profesor se las ha ingeniado para darle respuesta a sus alumnos.

Te recomendamos en video: