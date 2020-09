Ratched, la nueva serie de Netflix que ha conquistado a Argentina

El 18 de septiembre, Neetflix incorporaba a su contenido de Argentina la serie Ratched.

Ambientada en 1947, traza la historia de Mildred Ratched (Sarah Paulson) una enfermera que comienza a trabajar en un psiquiátrico.

No obstante, bajo su apariencia serena, hay muchos secretos que esconde.

Ratched, ha tenido gran acogida en Argentina y actualmente es la segunda más vista.

La serie, es un spin-off de la película protagonizada por Jack Nicholson ganadora de 5 Premios Oscars, "One Flew Over The Cuckoo's Nest", de 1975.

Si había un personaje aterrorizador en la película, ese era la enfermera Milred Ratched.

Esta, está considerada como una de las más grandes villanas de la Historia del Cine.

Por ende, la serie es una precuela que contará como Milred Ratched llegó a convertirse en el icónico personaje que conocimos en el famoso thriller psicológico de Milos Forman.

En el trailer, se puede ver la oscuridad del personaje en la piel de Sarah Paulson.

El elenco de la nueva serie de Netflix también estará conformado por Jon Jon Briones, Judy Davis, Harriet Sansom Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Vincent D'Onofrio y Sharon Stone, entre otros.

Su director es Michael Uppendhal.

El cineasta, ya trabajó en grandes series de televisión como American Horror Story, The Walking Dead, Legion y Mad Men, entre otras.

La nueva serie de Netflix, Ratched, es unaa precuela sobre la historia de la terrorífica Mildred Ratched, enfermera de la famosa película "Someone flew over the cuckoo"s nest".

La primera temporada de Ratched cuenta con 9 episodios.

Además, Netflix ya anunció que la serie tendrá una segunda temporada en 2021.

Como es habitual en el gigante de streaming, Ratched cuenta con una exquisiata producción.

Esto se puede advertir, por ejemplo en el vestuario de la pulcra Mildred Ratched.

La actriz, luce conjuntos con todo lujo de detalles.

Destacan los vestidos camiseros y los dos piezas de faldas amplias, cuerpos ceñidos y cinturas de avispa y cómo no, su impecable peinado.

