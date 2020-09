Debido a la pandemia por la COVID-19 la normalidad ha cambiado. Joven compró el último iPhone y a cambio recibió un jugo de caja

Por eso, la forma de distraerse, divertirse y hacer compras ha tenido una gran variación.

De hecho, el e-commerce ha crecido bastante y muchos han optado por comprar de esa manera.

Ahora, un joven se ha hecho viral en redes sociales.

Esto, debido a una confesión en uno de sus trinos, que fue muy replicado.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación. @Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N

Y es que el joven compró un iPhone SE de última generación en una reconocida tienda mexicana.

Sin embargo, cuando el producto llegó a su casa, resultó ser una caja de jugo.

"Compramos un iPhone SE hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!)" escribió.

Para muchos el trino del joven era una broma, pero él aseguró que no es así.

Y es que estaba igual de sorprendido que los internautas.

Finalmente, y ante el impacto de sus palabras, la compañía respondió por el producto ya le habían entregado su dispositivo.

Update: Hoy me contactaron de Sears, para decirme que ya estaban trabajando en solucionar mi problema. Me dijeron que podían enviármelo o podía pasar a recogerlo a sucursal. Fui y ya lo tenían listo para entrega. Gracias a todos por ayudar a que me resolvieran esta situación

— Salvador Gómez (@chapatoi) September 8, 2020