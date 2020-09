Lanzan en Colombia el primer festival Carbono Neutro en promover una vida en armonía

View this post on Instagram

💚💛 Mañana comienza el TOSH FEST digital y no queremos que te pierdas ninguna experiencia.📱 Recuerda que puedes ingresar gratis desde tu computador o celular a www.toshfest.com. … ✔️Prográmate 🌬️Martes – Aire – Apertura y meditación con mantras: @catalinaaristizabalh @allyoga y @manuelamejia – Clase de yoga: @estebankrama – Receta saludable: tartaletas de frutas: @cookingwithstephie … ✔️ Importante antes de vivir las experiencias: – Ten a la mano un mat para la meditación y la clase de yoga. – Busca un espacio en silencio y donde nadie te distraiga para que hagas la meditación. – El festival es por nuestra plataforma www.toshfest.com – Las experiencias no tienen horario fijo, ingresa cuando desees vivirlas. … 🍓🍊Ingredientes para la receta – Galletas TOSH de avena y chocolate – Galletas TOSH de avena y ajonjolí – Granola TOSH Avena Pop – Yogur griego – 2 cucharadas de crema de maní o almendras – 2 cucharadas de aceite de coco – 2 cucharadas de chocolate amargo – 1 cucharada de cacao en polvo – 1 yema de huevo – 1/2 taza de leche de almendras, coco o la que tengan en casa – 1 cucharada de fécula de maíz … #SoyTOSH #TOSHFest2020 #TOSHFest