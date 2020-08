La feria BURÓ se adapta y regresa en formato virtual para su nueva edición

View this post on Instagram

🔮Alineamos el universo 🪐para que todos los elementos se conjuguen con un solo fin! ⭐️Tener los mismos resultados de todas las ediciones físicas de nuestro BURÓ! 🚀hoy contamos las horas para una vez más recibir a nuestros visitantes, expositores y todos esos grandes soñadores que creen en la creatividad de nuestra COLOMBIA 🇨🇴! Hoy más que nunca somos BURÓ #soyburo