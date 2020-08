Es así como puedes maquillar ojos a partir de los 50 años

View this post on Instagram

Ana se ofreció voluntaria para hacerme de modelo en un curso privado de piel madura. A ella le encanta el Maquillaje y cuando le preguntamos con qué intensidad le gustaría verse, respondió sin dudarlo que una intensidad media alta y yo sonreí para mis adentros y me froté las manos visualizando ya el resultado. Ana es la tía de @dewmorning y es que en esta familia la pasión por el maquillaje la lleváis en los genes. Gracias Rocío por ser siempre tan bonica y amable conmigo a pesar de que te conteste de año en año. Eres un Sol y gracias Ana por venir al estudio y dejarnos trabajar contigo 💓💓 #mariaarteaga #makeup #antesydespues #makeup #maquillajealbacete #cursosmaquillajealbacete #albacete