Natasha Klauss dejó callado a seguidor que la criticó "por tener plata" 

Hazme este favor ….cada vez que caigas , levántate , báñate , cámbiate , ponte más bella de lo que eres , te sacudes y sacas para afuera todo lo que ya no sirve , te miras al espejo y como dice el corazón de mi blusa dices en voz en alta I LOVE ME ❤️ Bailando , cantando , gritando cómo sientas que te sale mejor pero declarado con tu Palabra Y CRÉEME funciona tu cerebro cambia tu actitud cambia y la levantada es con nuevas alas para seguir volando ❤️ Excelente #viernes #misamores Blusa de @lasbarragan Aretes @sibila_donado_accesorios #natashaklauss27 🧚🏻‍♂️