"Es mi amiga": Tonka Tomicic entrega apoyo a Raquel Argandoña

Este miércoles se dio a conocer una entrevista realizada por Amaro Gómez-Pablos a Raquel Argandoña, luego de la audiencia de formalización de su hijo, Hernán Calderón, por parricidio frustrado.

El matinal de Canal 13, "Bienvenidos", no había abordado la noticia, respetando los tiempos y el dolor de una de sus palistas y principales rostros, sin embargo, durante esta jornada Argandoña finalmente rompió el silencio.

En la íntima conversación realizada en la casa de Raquel, esta abordó en detalle cómo se ha sentido y sus frustrados intentos por mediar otra salida entre su exmarido, el abogado Hernán Calderón, y su hijo.

Tras emitir la primera parte de la entrevista y volver al estudio, todo el panel se vio muy afectado por las declaraciones de Argandoña, quien rompió en llanto durante su conversación con Amaro.

Tonka por su parte dedicó sentidas palabras a Raquel. "Vamos a tocar todos los temas, vamos a ir con todos los puntos. Pero Raquel es nuestra compañera de trabajo, no lo podemos evitar. Es mi amiga. Yo le quiero mandar un abrazo cariñoso y mucha fuerza", señaló la animadora.

La conductora reveló que no era sencillo tocar el tema en pantalla debido a la cercanía de todos con la involucrada.

"Estamos en este equilibrio. El hecho de que sea nuestra compañera de trabajo, que la queramos y que le mandemos este abrazo, no quita que no vayamos a tratar el tema. Y aquí estamos para eso, con muchos profesionales para revisar cada arista de este caso", agregó Tomicic.

Por su parte, Polo Ramírez también quiso entregar su apreciación. "Es muy difícil, también para nosotros, conversar el tema. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando tampoco de una persona involucrada directamente en los hechos, sino que alguien a quien estos hechos, los que fueron objeto ayer (martes) de la formalización, le repercuten obviamente en su propia vida porque se trata de su hijo y su ex pareja", explicó.

Sobre cómo vio a Argandoña en la entrevista, Ramírez cree que se mostró totalmente diferente a su faceta televisiva. "Iba despojando, de alguna manera, a Raquel de toda su historia, de lo que conocemos de ella, de toda su participación en la actividad público, en el mundo de la televisión y del espectáculo, y con lo que uno se encuentra es con una madre, con una mujer que está destrozada, que está deshecha", sentenció.