Melina Figueroa comparte imágenes de su íntimo parto en el agua

No puedo parar de llorar de emoción, cómo una flor de Jazmin que desprende su aroma llenándonos de paz y la Luna que brilla tan fuerte iluminándonos en las noches más oscuras, así llego Jazmin Luna. . Después un embarazo con muchos sucesos, con vomitos los primeros 6meses, y luego de sabores amargos, dándome covid-19, y luego cuando al fin daba negativo, sufrí las secuelas de una infección que me dejo covid que provoco que jazmin dejara de crecer, saqué tantas lágrimas, esperando el momento de que todo acabara y me pudiera volver a sentir bien, sacando mi mayor fortaleza aunque por dentro me dolía todo y sentía que no podía más. . Después comencé con antibióticos, me cure de la infección, y junto con todos mis familiares y amigos nos pusimos en oración, pidiendo a Dios tuviera el control de todo, en una semana vimos el milagro: Jazmin Luna había aumentado de peso y crecido en cm quedando más que lista para su nacimiento. 🙌🏻♥️ . Ya libre de todo virus e infección me encontraba lista para el parto que soñaba. El Viernes Llegue al hospital con 4cm de dilatación. Mi emoción del momento lo supero todo, DIOS ha estado a nuestro lado en todo momento, y jamás se olvido de nosotros. Dios me regalo un parto natural por agua hermoso, junto a mi amado esposo, pilar fundamental . DIOS me regalo el milagro de que Jazmin Luna nació perfectamente sana y hermosa, me regalo la bendición de toda mi familia estar sana y me dio la fuerzas para llegar hasta el parto en perfectas condiciones. En el momento en que vi su carita, una vez más me doy cuenta de lo que valió la pena todo, después de 9 meses, tener el mejor resultado en mis brazos. No dejo de llorar de la emoción, la felicidad y el agradecimiento. Para mi este momento significa mucho. Un equipo de profesionales maravillosos. Y Dios presente en cada momento, tuve el parto que soñaba junto a mi esposo @que una vez más me deja sin palabras, al pie de todo, entrando en la tina, dándome su aliento en cada pujo y juntos sosteniendo a jazmin en el minuto cero de nacer. . Ahora no puedo esperar el momento de Ian y Jazmin conociéndose. Extrañando mucho a mi otro bebito, ya quiero llegar abrazarlo y se disfruten como hermanos♥️.