Cinco maxivestidos para estar cómoda y elegante en tu teletrabajo

Com vocês, VESTIDO BRUNA! Em homenagem a uma mulher que me encantou com sua garra, persistência e resiliência! Que me fez lembrar, com sua história, dos dias acompanhados de livros, cafés e sonhos! Uma mulher guerreira, que foi atrás daquilo que nunca irão tirar de nós: o conhecimento! . @bwageck , o lançamento de hoje é em sua homenagem! Parabéns pela força e pela coragem de desbravar o mundo! Obrigada por iluminar nossas vidas com seu brilho! Disponível do PP ao GG Preto e bordô 159,00 . #vestidos #vestidoviscolycra #vestidosoltinho #maxivestidos #maxidress #maxivestido #comfyoutfit #conforto #looksconfortaveis #lookdodia #modafeminina #minimalism #minimalismo #menoséMais