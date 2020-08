Así respondió Pampita cuando le preguntaron por el nacimiento del hijo de Benjamín Vicuña

View this post on Instagram

🎂🎂🎂 Feliz cumple mi amor #beltranrubioloco !!! Sos un sol en nuestras vidas! Dulce y cariñoso, inteligente y perfeccionista! 8 añitos chiquito adorado!!! se que todo lo que sueñes lo vas a conseguir! en tu día te lleno de amor y buenos deseos para tu vida hijito de mi corazón!!! ❤️❤️❤️