Amarte y valorarte, la clave para salir fortalecida de una relación tóxica

Las relaciones tóxicas nos causan mucho daño y la mayoría de las veces arruina nuestra autoestima y amor propio, pero no debemos dejar que eso ocurra.

Al contrario, al salir de una relación tóxica lo primero que debes es recuperar tu autoestima y valorarte más que nunca.

Esto es lo que debes hacer para recuperar tu autoestima y amor propio tras una relación tóxica

Recuerda tus virtudes

No es fácil superar una relación, y menos si en ella habías creado dependencia y estaba llena de inseguridades, que dañaron tu autoestima.

Pero, debes concentrarte en ti, y recordar tus virtudes, así te darás cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar, lo mucho que vales, y que puedes salir adelante sin esa persona.

Ámate

Tú eres valiosa, y debes amarte más que a nada ni nadie en el mundo, con tus defectos y virtudes, pues si lo haces, nadie podrá hacerte daño nunca más.

Abraza todas tus inseguridades y acéptate tal y como eres, y así te darás cuenta que mereces cosas buenas y a alguien que te ame de verdad.

Disfruta estar contigo misma

Aunque no lo creas, tú eres tu mejor compañía, así que disfruta estar sola, y reflexiona cada cosa que has hecho para que no permites que nadie más te haga daño, y si lo hacen, debes alejarlos de tu vida de inmediato.

Estar soltera no es malo, te permitirá descubrirte, escucharte, y así te darás cuenta que nadie importa más que tú, y que nadie puede tener el poder de desestabilizar tu vida ni dañarte.

