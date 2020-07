Prejuicios y mitos sobre la tercera edad: "El miedo más grande para las personas mayores es convertirte en un ser invisible para la sociedad"

Tercera edad. Llamar abuelo o abuela a una persona mayor. Sonreír o reírse aunque sea con ternura al ver a dos ancianos bailando o besándose. Son algunos de los comportamientos que llevamos impresos con los que les proporcionamos de forma inconsciente una infantilidad y humillación que se les queda impresa.

Carolina Iglesias (MN42200), psicóloga profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Especialista en Educación Sexual Integral y psicogerontóloga crítica, cuenta a Nueva Mujer que desde su proyecto Senes.PersonasMayores, creado en 2017, imparte talleres de memoria a los que "fundamentalmente vienen mujeres", donde además trabajan "cuestiones que no solo tienen que ver con el entrenamiento cognitivo" ,sino que otorga otras clases de Educación Sexual Integral, que es Ley en Argentina desde 2006.

Carolina Iglesias (MN42200), psicóloga profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Especialista en Educación Sexual Integral y psicogerontóloga crítica. - Instagram

VEJEZ Y SEXUALIDAD

Valeria Elizabeth Sánchez, estudiante de último año de Psicología en Perú y con una tesis abocada a las consecuencias de la pandemia para los adultos mayores, derriba mitos sobre la bajada de libido cuando se alcanza cierta edad.

"El sexo es algo que puede durar toda la vida, quizás las mujeres tienen más fácil y el problema q tiene es q las personas mayores no entran en juego, no hay imÁgenes de personas mayores, no hay redirección a los cuerpos a partir de cuando envejecemos".

La especialista, recuerda que en Argentina desde 2017 es Ley la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores", lo que concretamente permite conocer algo a lo que "sobre todo muchas mujeres no accedieron".

"El acceso al sexo a los hombres es completamente distinto para las mujeres lo q intentamos es derribar estos mitos, capaz con imágenes de películas, hay una q se llama Aquarius, cuya protagonista ve una orgía en su edificio y en lugar de llamar a la policía llama a un Taxi Boy, y esto hace que las mujeres empiecen a hablar y también eso de que las mujeres no podían ir al secundario es una variable q no falla, la sexualidad tenemos que entenderla que se inicia en el principio de la vida y termina en el momento de la muerte".

Asimismo, añade que muchas mujeres no conocen sus propios órganos sexuales.

LA PANDEMIA EN LA TERCERA EDAD

Sánchez, está inmersa en su tesis de Final de Carrera sobre las consecuencias pandémicas para las personas ancianas.

"Hay cierto sesgo, uno de los muchos de los adultos mayores dentro de esta investigación sí refieren haber tenido cierta afectación, un cambio muy fuerte fue tener un cambio pre pandemia, algunos igual siguen laburando pero acá en Perú salió esta ley en la que prohibieron a los adultos mayores el ingreso a los supermercados. A mí muchos me dicen 'yo soy adulto mayor pero trabajo y me siento bien, he querido ir al mercado, he querido comprar unas frutas y no me han dejado entrar'. Hay barreras arquitectónicas y la sociedad te está diciendo que no puedes salir peor sí acompañado, hay mucho edadismo mucha discriminación y todos vamos a tener que pasar por eso, pero para todos es una etapa de oportunidades. Muchos pasaron por momentos de depresión, ha habido comunicación con familias y amistades pero ha sido más importantes saber q tienen muchas más restricciones", asevera.

Valeria Elizabeth Sánchez, estudiante de último año de Psicología en Perú y con una tesis abocada a las consecuencias de la pandemia para los adultos mayores. - cortesía

La estudiante y futura especialista en gerontología, explica que todo el contexto del Covid-19 va a hacer que la percepción del futuro de los ancianos cambie.

"Antes d esta situación tenían planes pero ahora la pandemia no es q acabe y ya, tiene de por sí secuelas y esaa incertidumbre y esta percepción de futuro también se ve afectada y si bien las restricciones y limitaciones para ellos siguen, también los medios de comunicación les afectan", dictamina.

Respecto al por qué las personas de la tercera edad son más reacios a acudir a terapia, Valeria, expresa que puede ser "por temores, mitos y creencias que se construyen sobre la vejez y se adoptan".

Ahí Iglesias, habla de la gerontofobia, y del "anti agging", que es la resistencia de muchos adultos, especialmente mujeres a envejecer, y a seguir su vida, como si fuesen décadas más jóvenes.

PREJUICIOS Y OPORTUNIDADES

Carolina, menciona que hay "viejismos internacionalizados" que hacen que los mismos ancianos se acomplejen de sus cuerpos.

Para la licenciada es muy importante "abordar la vejez desde un punto de vista interseccional".

"No es lo mismo ser mujer en un campo que un entorno cosmopolita. Se habla de la feminización de la mujer porque vivimos más que los hombres. Las oportunidades van a depender mucho del bagaje de cada persona y de las políticas que se implementen".

Iglesias, recuerda la rebelión que hicieron actrices y de la talla de Moira Casán y Nacha Guevara, cuandoel jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Larreta, prohibió salir a las personas mayores de 70 años, a no ser que solicitasen un permiso vía telefónica.

Las divas, se manifestaron por las redes de una forma muy irónica, en la que se negaban a cumplir con lo pedido.

"Me falta el bozal sanitario, Horacito Larreta", escribió La One, en una fotografía donde aparecía cubierta con vendas, finalizando con un "Más respeto, que puedo ser su madre".

Iglesias, insiste en que no se puede encasillar a todos los adultos mayores de una misma forma.

"Yo creo q la jubilación a muchas mujeres les da un descanso, esto q se llama el techo de cristal. Si una persona es activa toda su vida eso no cambia con la edad, eso es un prejuicio".

La especialista opina que la vejez "debe de ser visibilizada a los infantes desde pequeños".

Valeria, reflexiona sobre las políticas de Perú, que cree que "frenan, aceleran y acrecientan esa barrera desde los 50 años para adelante".

"Mi abuelo tiene 92 años pero tiene un envejecimiento activo. A él le tocó la jubilación y entró en una etapa de depresión y fue muy duro para él pero hasta hace unos 3 años atrás ha manejado un carro, claro que con nosotras al lado, hay esta disonancia, esta controversia de por qué tú dices que no. Estas oportunidades si bien pueden estar, también dependen mucho de otros factores externos".

"El miedo más grande para las personas mayores es convertirte en un ser invisible para la sociedad".

La psicóloga menciona "los prejuicios positivos" y manifiesta que desde SENeS, pretenden poner luz a esas cuestiones y comenzar con las campañar de incomunicación.

Cita como ejemplo a una cofradía gerofeminista que nació en Chile. ¿Por qué no pueden ser feministas las mujeres mayores?

"La cofradía feminista de la que hablamos es dar poder a las mujeres mayores en el feminismo porque tienen el patriarcado acumiulado. Somos un grupo de chicas de Chile, Perú México y Panamá", enumera.

Y es que, aquí apelamos a un refrán de toda la vida, perfectamente aplicable: "La edad está en la mente".

