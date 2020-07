Julián Elfenbein calificó de “ignorantes” a Benjamín Vicuña y Malucha Pinto

Luego de que diversas organizaciones se manifestaran en contra de la anexión israelí de territorios en Cisjordania, Julián Elfenbein desató polémica en redes sociales por descalificar el apoyo que Benjamín Vicuña y Malucha Pinto declararon a la campaña.

Todo se originó luego de que el pasado 29 de junio un video, en el que varios personajes del mundo artístico y académico hablaban sobre la situación se volviera viral con la etiqueta #SalvemosPalestina.

Declaraciones de Julián Elfenbein se filtraron de un chat de la plataforma Zoom

Opinión de Julián Elfenbein sobre la campaña de la comunidad palestina. Me encantaría saber más detalles sobre la verdad a la que hace alusión, ya que, solo se limitó a tratarnos de ignorantes. @maluchayallego @danieljadue pic.twitter.com/d7IiDh4mJf — vicente96 (@vichotinno) July 2, 2020

“No lo podemos negar, nosotros (sionistas) sabemos que tenemos la razón, tenemos los argumentos y sabemos que el video está lleno de mentiras”, afirmó el periodista sobre el audiovisual, a través de otro video que se filtró de una conferencia por medio de la plataforma Zoom.

Elfenbein aseguró que la información difundida por la campaña no era acertada.

VIDEO | Diversos actores, académicos e intelectuales chilenos se suman a la campaña que busca evitar que Israel se anexione de manera ilegal territorios pertenecientes a Palestina #SalvemosPalestina #SavePalestine #NoALaAnexión #StopAnnexation #ICC4Israel pic.twitter.com/pK5NKKHRAR — Federación Palestina (@FedPalestina) June 30, 2020

“No nos podemos detener en la campaña comunicacional que haga el mundo palestino porque esto es muy fácil. Hay un pueblo que aparece para el mundo, y no solo para Chile, como el pueblo oprimido, que no tiene Estado, que no tiene independencia, y que es violentado permanentemente (…) uno toma una posición, y esa generalmente es por el que aparece, públicamente, más débil”, afirmó.

El comunicador habló sobre los argumentos que Pinto y Vicuña mencionaron en el video y aseguró: “Eso es pura ignorancia y es puro desconocimiento”.

