Las aplicaciones para encontrar pareja tienen un crecimiento constante. Gracias a Tinder, joven encontró al amor de su vida y se casará

Y Tinder es una de ellas, en la que muchos esperan conseguir a alguien nuevo en su vida.

Sin embargo, no siempre funciona, y muchos se quejan de la aplicación.

Ahora, una joven se hizo viral en redes sociales, después de publicar que se casaría.

Y es que, aparentemente consiguió pareja en Tinder y ahora se casará.

Aunque no dio muchos detalles de su relación, si compartió tiernas imágenes.

Incluso, una de ellas muestra el momento en el que él se arrodilló y le pidió matrimonio.

En otra, ella está posando con su mano extendida, y deja ver su nuevo anillo de compromiso.

Las reacciones no se hicieron esperar y su trino ya tiene más de 45 mil me gusta y 3 millones de retweets.

En su cuenta de Instagram también compartió una fotografía con quien ahora es su prometido.

A post shared by 🦋 (@sofiiamariiaa) on Jun 25, 2020 at 7:26pm PDT

View this post on Instagram

"YES TO THE LOVE OF MY LIFE" escribió en su instantánea.