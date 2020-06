Acusan a Rocío Marengo de presentar plato con un gusano vivo en MasterChef

View this post on Instagram

HOY un nuevo capítulo!!!!!!!. – Y… pasito a pasito, suave suavecito…. voy avanzando!!!! . – 💕👩🏼‍🍳🧁. – Estoy a pasos de estar dentro de los 6!!!. – Quiero ir tanteando!!!! Para ustedes, hasta donde llego??? . – Los leooooo! 🧐. – #masterchef #masterchefcelebrity . – @masterchefchile @canal13cl .