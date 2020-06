Por la emergencia debido al COVID-19 la normalidad ha cambiado completamente. Impresionante foto de la mano de un médico tras quitarse los guantes después de 10 horas

Y el personal médico se ha convertido en la primera línea de lucha contra el virus.

Los casos no dan tregua y muchos han tenido que exponer sus vidas ante la enfermedad.

En el mundo, son incontables los médicos y enfermeras que han perdido la vida por el coronavirus.

Y los sacrificios personales están a la orden del día.

Muchos deben pasar largas horas de trabajo con apretados y calurosos trajes, máscaras de protección y guantes, elementos que los protegen del virus.

Ahora, un internauta compartió en su cuenta de Twitter una fotografía que conmocionó a muchos.

Allí se ve la mano de un médico, al parecer, después de quitarse los guantes con los que ha trabajado 10 horas seguidas.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020