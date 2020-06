Entérate sobre Los elegidos, la primera serie argentina realizada en cuarentena

Llega a la web Los elegidos, la primera serie argentina que habla sobre la cuarentena.

El proyecto, presenta la historia del Doctor X, los enfermeros que trabajan para él y sus “elegidos”.

Éstos, son un grupo de sobrevivientes a la pandemia ocurrida en el año 2020 y son utilizados como animales de laboratorio además de ser un experimento para la salvación del planeta.

“Año 2025, la pandemia arrasó con la raza humana. El mundo quedó devastado, solo unos pocos pudieron sobrevivir. Algunos fueron los elegidos”, señala el inicio del primer capítulo de la proyección.

La serie, está realizada desde los hogares de los artistas y técnicos que participaron de la tira durante la cuarentena.

“La propuesta me llegó al comienzo de la cuarentena por medio del director, Héctor Pazos. Cuando me mostró el tráiler me pareció algo muy novedoso y me llamó la atención”, señaló a Teleshow Gustavo Conti, uno de los protagonistas de la serie.

El actor, reveló también parte de la metodología de trabajo.

“El director te pasa la ambientación, la ropa, el texto y vos tenés que usar tu imaginación para grabarlo”, informó.

Por su parte Gloria Fichera, otra de las actrices incluidas en el reparto, famosa por el éxito juvenil Clave de Sol, expresó su ilusión con el proyecto.

Fichera, da vida a una mujer esquizofrénica.

“Me atrajo lo creativo y original de la propuesta. Filmar desde mi casa es raro, divertido. Recibimos los mejores comentarios, devoluciones del público donde el común denominador es que el público se queda con ganas de más. El público se enganchó mucho con la serie y espera a la próxima semana para que salga el nuevo capítulo”, declaró.

La serie está dirigid por Tomás Moro y Lucas Arecco.

La idea original fue de Héctor García, la producción de K-Dabra Producciones y la edición de Matías Manes.

La serie se emite en el canal de YouTube SKY TV, donde todos los lunes a las 22horas se suben nuevos episodios.

