Pangal Andrade revela las razones por las que no fue más a la televisión

El ex chico reality, Pangal Andrade, se ha hecho conocido por su pasión por la naturaleza, el deporte aventura y su activismo en el cuidado del medioambiente, particularmente, del agua.

Invitado a una videollamada por el periodista Yordan Ponce de Avalancha Sport, el kayakista se refirió a la sequía, la escasez de recursos y al proyecto Alto Maipo.

Andrade, que lleva 12 años liderando iniciativas para proteger el Cajón del Maipo, hizo un llamado a tomar conciencia del problema que vivimos en la capital.

"Lo más importante es que necesitamos que toda la gente que residente en Santiago tome consciencia de lo que se viene a futuro, tomarse un vasito de agua no va a ser tan fácil como es hoy día", aseguró.

El activista además, reveló los motivos que lo llevaron a alejarse de la televisión. "Cada vez que me invitan a la televisión y yo hablo de Alto Maipo, (me dicen) ‘no, ¿sabes qué Pangal? lo siento, no puedes tocar el tema de Alto Maipo’, o en cualquier medio, este proyecto es rarísimo, no se puede hablar el proyecto".

Pangal Andrade se refiere a crisis social y ambiental: “Estamos en guerra contra la codicia, la avaricia…” El deportista no baja los brazos en su lucha por el cuidado del medioambiente. En días difíciles para Chile, reflexiona sobre este momento e invita a no olvidar el valor de la naturaleza.

"Al final yo no fui más, porque todos dicen ‘ah, este disco rayado, todo el rato hablando de Alto Maipo", agregó.

Revive la entrevista aquí: