Millaray Viera se intercambia románticos mensajes con su pareja en redes sociales

Desde que Millaray Viera reconoció que tiene una nueva relación, ahora se siente libre de gritar su amor a los cuatro vientos.

Al menos así lo dejó ver en su cuenta de Instagram donde intercambió mensajes románticos con su nueva pareja, Cristián Sepúlveda.

Los tórtolos no tuvieron miedo en deciste "te amo" en público

La cantante publicó un video interpretando una canción de Thalía que despertó el amor de su pareja.

"Ampliando el repertorio latino para una sorpresa televisiva/musical que estamos preparando para mi querido @chilevision Nunca pensé que alguna vez cantaría una de Thalía, mis viditas! Me escuchan? Me oyen? Me sienten? Amo!❤️💅", escribió la animadora en Chilevisión en su cuenta de Instagram, ante lo cual, Sepúlveda le escribió: "Y yo te amo a ti".