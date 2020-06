'Lady Pizza' la historia de la mujer que se volvió viral por no usar tapabocas

El video de la mujer se ha hecho viral en redes sociales. 'Lady Pizza' mujer atacó a trabajadores de una pizzería al pedirle que usara tapabocas

Se trata de una filmación en la que aparece una mujer molesta en una pizzería.

Por la emergencia por el COVID-19 el mundo entero está en alerta.

Aunque muchos países ya terminaron su etapa de cuarentena obligatoria, aún se deben conservar todas las medidas necesarias para evitar el contagio.

Por eso, en los establecimientos públicos y al salir a la calle las personas aún deben usar tapabocas y conservar el distanciamiento social.

Por eso, cuando esta mujer entró en la pizzería, al parecer, el vigilante del lugar le solicitó que usara su tapabocas.

Sucedió en el Estado de México, específicamente en Naucalpan.

Según Infobae, la rabia de la mujer inició cuando no la atendieron por no cumplir con las medidas.

En el video se puede ver como ella entra enojada al restaurante y se dirige a algunos de los trabajadores.

#LadyPizza #LadyPoderoso es el reflejo del presidente que tenemos, nuestro dirigente no acata ordenes, los primitivos tampoco y para muestra el vídeo.

Lo que me causa más indignación no es el comportamiento de la fulana la cual se nota su educación, lo que me molesta es

1/2 pic.twitter.com/F6JK9blYzn

— Mar L. Flores (@Mar_LFlores) June 9, 2020